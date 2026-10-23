Tunisie: Les crédits budgétaires proposés pour 2027 en hausse de 8,4 %

Le total des crédits proposés dans le projet de budget de l'État pour l'année 2027 avoisine 68,9 milliards de dinars, en hausse de 8,4 % par rapport à 2026, selon le rapport relatif au projet de budget.

Cette augmentation globale profite en premier lieu au ministère de l'Éducation, qui conserve la première place en termes de volume de crédits, avec une enveloppe de 9,18 milliards de dinars (+5,6 %). Il est talonné par le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, qui enregistre la plus forte progression sectorielle, avec une hausse de 48,2 % de ses crédits, portés à 7,89 milliards de dinars.

Les ministères de souveraineté affichent également des hausses notables, avec 6,56 milliards de dinars alloués au ministère de l'Intérieur (+5,1 %) et 5,62 milliards au ministère de la Défense nationale (+12,3 %).

Du côté des institutions, le fait marquant est le doublement du budget de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), qui bondit de 108,4 % pour atteindre 57,7 millions de dinars.

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Dans nos archives Rencontre entre Kaïs Saïed et Dr. Abdullah Al-Rabeeah : le chef de l'État met en avant l'excellence médicale tuniso-saoudienne et son rayonnement mondialLa Présidence de la République voit ses crédits augmenter de 8,2 %, à 248,5 millions de dinars, tandis que ceux de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) enregistrent un léger recul de 0,3 %. La Présidence du Gouvernement enregistre, pour sa part, une hausse marginale de 0,3 %.

Dans les secteurs sociaux et économiques, le ministère de la Santé voit son budget progresser de 9 %, à 4,74 milliards de dinars, suivi de celui des Affaires sociales (+3,3 %) et de celui de l'Agriculture (+5,4 %).

À l'opposé, le rapport met en évidence une contraction significative des crédits destinés aux dépenses imprévues et non réparties, qui chutent de 44,5 %. Les ministères de l'Économie et de la Planification (-11,3 %), ainsi que du Commerce et du Développement des exportations (-0,9 %), figurent également parmi les départements ayant enregistré une baisse de leurs dotations.