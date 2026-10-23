Tunisie: Espérance-Suwaihli - Circulation interdite sur une partie de la route nationale n° 1 demain

Le ministère de l'Intérieur a annoncé une série de mesures de circulation et de stationnement à l'occasion du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, qui opposera l'Espérance sportive de Tunis au club libyen Al-Suwaihli, samedi 24 octobre 2026 à 17h, au stade Hamadi-Agrebi de Radès.

Selon le communiqué du ministère, le stationnement et la circulation de tous les types de véhicules seront interdits, de 13h à 21h, sur la route nationale n° 1, dans le tronçon compris entre le carrefour de Chouchet Radès et celui de Borj Louzir, à Ezzahra. Cette restriction ne concernera pas les véhicules se dirigeant vers le stade et dont les occupants sont munis d'abonnements ou de billets d'entrée.

Les portes du stade ouvriront à 14h. Le ministère recommande aux supporters d'arriver suffisamment tôt et rappelle que les détenteurs d'abonnements et de billets devront les présenter aux points de contrôle avancés situés aux accès du stade depuis la voie rapide, au carrefour de Oued Méliane, au carrefour BSB, au carrefour Nobou et au carrefour de Chouchet Radès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant le stationnement, le parking sud sera réservé aux supporters de l'Espérance sportive de Tunis. Ceux-ci pourront y accéder par la voie rapide sud, via le carrefour de Borj Louzir à Ezzahra et le passage sous le pont, ou par la route nationale n° 1, via les carrefours de Chouchet Radès et de la Nouvelle Médina. Un troisième itinéraire est prévu depuis le carrefour Nobou, en passant par celui du Village méditerranéen, avant de tourner à gauche en direction du parking sud.

Le ministère de l'Agriculture suspend la pêche du corail rouge sur toutes les côtes tunisiennes jusqu'à fin 2026

Le parking nord sera, quant à lui, réservé aux supporters du club libyen Al-Suwaihli. Son accès se fera par l'échangeur du stade, en empruntant l'entrée principale avant de tourner à gauche.

Le ministère précise également que l'accès aux parkings officiels et aux espaces d'honneur s'effectuera exclusivement par l'entrée principale pour les détenteurs de billets donnant accès aux loges, les journalistes et les invités.

Enfin, le ministère de l'Intérieur appelle les supporters à stationner leurs véhicules dans les espaces prévus à cet effet afin de garantir leur sécurité et de préserver la fluidité de la circulation à la sortie du public. Il insiste également sur le respect du Code de la route, notamment l'interdiction du transport non réglementaire de passagers, la surcharge des véhicules, la conduite imprudente et les comportements dangereux.