Tunisie-Royaume-Uni - Les deux pays réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération

Les moyens de consolider et de développer davantage les relations tuniso-britanniques, aux niveaux bilatéral et multilatéral, ont été au centre d'un entretien tenu entre le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, et l'Ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, Roderick Drummond.

Cette rencontre a été, aussi, l'occasion de réaffirmer la solidité des relations entre la Tunisie-Uni et la dynamique positive qu'elles connaissent depuis plusieurs années, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié vendredi soir.

Dans ce cadre, les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à diversifier et à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun, notamment le commerce, l'investissement, le tourisme, l'agriculture, l'éducation et la sécurité. Elles ont, également, mis l'accent sur l'importance de soutenir les programmes de renforcement des capacités et de développement des compétences chez les jeunes tunisiens.

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Lire aussi Campagne oléicole 2026-2027 : 150 millions de dinars pour soutenir les achats d'huile d'oliveLes deux parties ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'assurer une bonne préparation des prochaines échéances bilatérales, en particulier la quatrième session du Conseil d'Association tuniso-britannique, afin de consolider le dialogue et de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux pays.