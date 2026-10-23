Tunisie-Royaume-Uni - Les deux pays réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération

23 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les moyens de consolider et de développer davantage les relations tuniso-britanniques, aux niveaux bilatéral et multilatéral, ont été au centre d'un entretien tenu entre le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ben Ayed, et l'Ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, Roderick Drummond.

Cette rencontre a été, aussi, l'occasion de réaffirmer la solidité des relations entre la Tunisie-Uni et la dynamique positive qu'elles connaissent depuis plusieurs années, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié vendredi soir.

Dans ce cadre, les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à diversifier et à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun, notamment le commerce, l'investissement, le tourisme, l'agriculture, l'éducation et la sécurité. Elles ont, également, mis l'accent sur l'importance de soutenir les programmes de renforcement des capacités et de développement des compétences chez les jeunes tunisiens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire aussi Campagne oléicole 2026-2027 : 150 millions de dinars pour soutenir les achats d'huile d'oliveLes deux parties ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'assurer une bonne préparation des prochaines échéances bilatérales, en particulier la quatrième session du Conseil d'Association tuniso-britannique, afin de consolider le dialogue et de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les deux pays.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.