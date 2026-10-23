Tunisie: EXXOIL SA obtient 100 % des droits sur la concession pétrolière « El Menzah »

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a autorisé la cession totale des droits et des obligations de l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et de la société » Ecumed Petroleum Grombalia Limited » dans la concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession d'exploitation » El Menzah « au profit de la société « EXXOIL SA ».

En vertu de la cession autorisée par un arrêté pris par le ministre chargé à titre temporaire de diriger le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, publié, vendredi au Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT), la société « EXXOIL SA » devient titulaire de la concession « El Menzah » à hauteur de 100%.

Cette décision intervient après l'accord de l'ETAP concernant la demande de la société « EXXOIL », relative à l'attribution de l'intégralité de la concession à son profit, ainsi que sa non-participation aux opérations de développement et de production du gisement » El Menzeh « .

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La société » EXXOIL » avait présenté, le 18 janvier 2024, une demande auprès de la Direction Générale des Hydrocarbures pour amender l'arrêté ministériel daté du 18 novembre 2000, portant création de la concession d'exploitation d'hydrocarbures » El Menzeh « , afin de lui attribuer l'intégralité de la concession.

L'ETAP avait donné son accord sur cette demande par le biais d'une correspondance datée du 3 septembre 2024, et le Comité Consultatif des Hydrocarbures (CCH) a également émis un avis favorable lors de sa réunion tenue le 27 septembre 2024.