Tunisie: « Safe Sea 26 » - Marine, Garde nationale et Douane réunies autour de la sécurité maritime

La Marine nationale organisera du 26 au 30 octobre la troisième édition de l'exercice conjoint « SAFE SEA 26 », destiné à évaluer la préparation opérationnelle des structures intervenant en mer et à renforcer leur coordination, a annoncé vendredi le ministère de la Défense.

L'exercice vise notamment à tester la capacité des différentes structures à coordonner leurs interventions pour faire respecter la loi et faire face aux incidents et aux risques maritimes, selon un communiqué du ministère.

Outre les unités de la Marine nationale, plusieurs organismes chargés de la sécurité maritime y prendront part, dont la Garde nationale, la Douane, la Protection civile, l'Agence nationale de protection de l'environnement, le Centre stratégique d'opérations sanitaires et l'Institut national du patrimoine.

Des observateurs étrangers issus des marines de pays frères et amis assisteront également à l'exercice.

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Le programme prévoit des ateliers et des conférences animés par des experts, ainsi que des exercices opérationnels en mer fondés sur des scénarios et des plans d'intervention préétablis.

Les opérations porteront notamment sur la coordination des missions de recherche et de sauvetage en mer, conformément au décret n° 2024-181, la protection du patrimoine culturel subaquatique, la lutte contre la pollution marine et la sécurisation des navires de commerce face aux menaces.

L'exercice vise également à sensibiliser les citoyens à l'importance de la ligne verte « 196 », mise en place pour signaler les situations de détresse et les accidents en mer.