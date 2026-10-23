Tunisie: Le ministère de l'Agriculture suspend la pêche du corail rouge sur toutes les côtes tunisiennes jusqu'à fin 2026

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a décidé d'interdire la pêche du corail rouge sur l'ensemble des côtes tunisiennes jusqu'au 31 décembre 2026.

Le département a précisé que cette décision, portant la signature du ministre de l'Agriculture Ezzeddine Ben Cheikh, s'appuie sur le procès-verbal de la séance de travail de la commission consultative chargée de la réglementation de la pêche maritime, tenue en date du 28 septembre 2026, ainsi que sur l'arsenal législatif et les décrets régissant l'exercice des activités halieutiques et la préservation du corail rouge.

Cette trêve réglementaire s'accompagnera en outre d'un renforcement des contrôles douaniers et de la garde côtière au niveau des ports d'attache, afin de garantir le respect scrupuleusement obligatoire des périodes de régénération et de préserver la durabilité de cette richesse patrimoniale marine pour les générations futures.

Il est à noter que cette suspension temporaire des activités d'extraction répond à un impératif biologique de sauvegarde des écosystèmes marins, face aux pressions anthropiques et à l'exploitation intensive qui menacent le renouvellement naturel des gisements de corail dans les eaux territoriales.

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Le corail rouge de Tunisie, particulièrement prisé sur les marchés internationaux de la haute joaillerie pour sa pureté et sa coloration unique, constitue une ressource halieutique stratégique mais extrêmement vulnérable en raison de son rythme de croissance exceptionnellement lent.

En imposant ce repos biologique strict, les autorités environnementales cherchent à endiguer la dégradation des récifs profonds, à réévaluer les quotas de prélèvement par le biais de campagnes scientifiques de cartographie sous-marine, et à intensifier la lutte contre le braconnage et les circuits de commercialisation informels.