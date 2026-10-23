Tunisie: Le stade d'El Menzah sera rénové - En attendant la maquette !

«On dit que même le mensonge entretient l'espoir». Depuis quelques jours, les «maquettes» se multiplient sur le Web.

L'intelligence artificielle aidant, les fans du Stade Olympique d'El Menzah imaginent le profil que pourrait avoir cette future aire de jeux mythique qui a bercé leur jeunesse en renaissant de ses cendres.

En fin de compte, si l'on connaît les futures entreprises qui se chargeront de cette réalisation, nous n'avons pas encore vu la maquette d'après laquelle sera donné le premier coup de pioche. Et c'est là que ce « mensonge » protecteur joue son rôle en faisant patienter les plus passionnés.

Une position stratégique

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Le football tunisien a bel et bien besoin de cette installation qui se trouve dans une situation géographique stratégique, telle que l'est toute la Cité Sportive d' El Menzah pour les autres disciplines sportives.

On peut tout dire du stade de Radès et des services qu'il rend au sport et au football national, le Stade d'El Menzah est incomparable pour le public de la capitale.

Sa proximité est un des avantages que Radès est incapable d'offrir. Le public souffre de l'éloignement et du manque de moyens de locomotion. Reconnaissons que c'est de sa faute, étant donné qu'en début d'exploitation de cette Cité de Radès, on avait mis en place une rotation de bus. Les dégâts causés par un public peu regardant à la chose commune ont imposé la suppression de ces bus.

Ce public, les clubs en ont besoin. C'est une source de financement précieuse, et Radès ne saurait assurer ces rentrées de manière régulière.

Indépendamment de cet aspect, la pression, la charge imposée au stade de Radés est, pour ainsi dire, insupportable et risque de lui porter préjudice et une usure prématurée.

L'équipe nationale est, par ailleurs, plus à l'aise à El Menzah où l'atmosphère est plus « chaude ». Et c'est la raison pour laquelle l'attente est pénible.