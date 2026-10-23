Mali: Benson Diakité, ancienne grande voix de RFI, est mort

Radio France Internationale a appris ce vendredi 23 octobre 2026 dans la matinée la disparition de l'une de ses anciennes voix avec le décès de Benson Diakité à Bamako, au Mali.

Arrivé à RFI en 1992, Benson Diakité fut le complice d'Amobe Mevegue dans Plein Sud, et il a présenté sur RFI Signe des temps, Diaspora ou encore Elan. Le journaliste a ensuite quitté la « radio mondiale » pour retourner au Mali comme conseiller du président Amadou Toumani Touré.

Outre sa grande culture, tous ceux qui ont croisé Benson Diakité se souviennent de son humilité, de sa bienveillance et évidemment de son chapeau melon qu'il ne quittait presque jamais. Toute l'équipe de RFI pense ce soir à sa famille et à ses proches.

Ce vendredi soir vous pourrez réécouter à 21h10 TU l'émission En Sol Majeur qui lui a été consacrée par Yasmine Chouaki.

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