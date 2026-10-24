Afrique du Sud/Angola: Ligue des champions CAF - Le tenant du titre, Mamelodi Sundowns, éliminé par une équipe angolaise

Dakar — Le club sud-africain de Mamelodi Sundowns, tenant du titre, a été éliminé de la Ligue des champions de la CAF 2026-2027 après son match nul (1-1) face au Wiliete SC d'Angola, vendredi, au stade Loftus Versfeld de Pretoria, en match retour du deuxième tour préliminaire de la compétition.

Tenus en échec (0-0) à l'aller, en Angola, les Sundowns devaient impérativement s'imposer à domicile pour poursuivre la défense de leur titre continental.

Les hommes de José Miguel Cardoso ont ouvert le score dès la 11e mn grâce à Tashreeq Matthews, avant de concéder l'égalisation par l'attaquant angolais Mabululu à la 49e mn.

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent à égalité (1-1) sur l'ensemble des deux rencontres. Wiliete SC décroche toutefois sa qualification pour la phase de groupes grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur, tandis que Mamelodi Sundowns quitte la compétition dès le deuxième tour préliminaire.

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Le Mamelodi Sundowns a remporté deux Ligues des champions de la CAF, en 2016 et en 2026.

Le Teungueth FC, représentant du Sénégal dans cette compétition, se déplace dimanche au Cameroun pour affronter la Colombe Sportive du Dja-et-Lobo en match retour.Le club sénégalais s'était incliné (0-2) à l'aller, à Dakar, et devra réaliser une remontée pour espérer se qualifier pour la phase de groupes.