Afrique: Le Collège des médecins africains décerne un diplôme d'honneur au président nigérian Bola Tinubu

Dakar — Le Collège ouest africain des médecins (Africans Collège Of Physicians WACP) a procédé, jeudi à Abuja, à la remise d'un diplôme d'honneur au président de la République du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, annonce un communiqué de l'organisation.

Le diplôme a été remis par son président, professeur de médecine Interne, le Sénégalais Mamadou Mourtalla Ka, renseigne le texte.

La cérémonie, qui entre dans le cadre du cinquantenaire de WACP, s'est déroulée à l'occasion d'une audience accordée aux membres dirigeants du Collège, en présence du ministre de la Santé, de membres du parlement et du gouvernement nigérians.

Les deux parties ont échangé sur les enjeux de la formation médicale spécialisée, le renforcement des ressources humaines en santé et l'amélioration de la qualité des soins en Afrique de l'Ouest, ajoute la même source.

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Cette distinction honorifique du WACP est attribuée à de hautes personnalités pour leur engagement en faveur du développement de la santé.

La dernière attribution remonte à 2022 et a été décernée au président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Fondé en 1976, le WACP est l'instance médicale de référence de l'Organisation ouest africaine de la santé (OOAS) et de la CEDEAO. Il représente ainsi "un outil majeur d'intégration sous-régionale", selon le texte.

Depuis cinquante ans, il participe à la formation de générations de spécialistes exerçant dans les hôpitaux, les universités, les centres de recherche et les institutions de santé publique en Afrique de l'Ouest et au-delà.

"Dans un contexte marqué par l'évolution des maladies, les progrès scientifiques et les besoins croissants en personnel médical qualifié, le WACP entend poursuivre ses efforts en matière de formation, de recherche et de coopération régionale", renseigne le communiqué.

Pr Mourtalla Ka, doyen honoraire de l'Unité de formation et de recherche des Sciences de la Santé (UFR-santé) de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, est le premier Sénégalais qui dirige cette institution ouest africaine, dont le siège se trouve à Abuja, au Nigeria.