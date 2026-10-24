Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le Qatar offre 15 bus et du matériel au comité d'organisation

Dakar — L'ambassadeur du Qatar au Sénégal, Youssef Bin Shaaban Al Sada, a remis vendredi au Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (COJOJ) une logistique composée de 15 bus et des équipements de sécurité, afin de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles et organisationnelles nécessaires à la tenue de cet événement olympique mondial.

La cérémonie de remise des bus et des équipements s'est déroulée à Keur Ayo, siège du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 .

Le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, le directeur général de la Société Dem Dikk Modou Bara Gaye et d'autres officiels ont pris part à cette cérémonie de remise en présence d'une délégation officielle du Comité suprême pour les projets et l'héritage de l'État du Qatar.

Le président du COJOJ s'est félicité de l'apport du Qatar, en soulignant que derrière ce geste ,il y a une grande coopération.

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De son côté l'ambassade du Qatar a estimé que cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, et témoigne de "l'engagement constant" de l'État du Qatar à partager son expérience et ses ressources afin de contribuer à la réussite de l'organisation de grands événements sportifs internationaux.