Afrique: World Justice Project 2026 - Madagascar au 111e rang sur 143 pays

Malgré une très légère embellie sur le papier, Madagascar reste engluée dans les profondeurs du classement mondial.

Dans l'Indice 2026 de l'État de droit du World Justice Project (WJP), la Grande île se classe 111e sur 143 pays, gagnant péniblement une place par rapport à 2025, où elle occupait le 112e rang. Avec un score de 0,43, le pays peine toujours autant à redresser la barre face à la corruption endémique et à l'érosion des libertés.

Publié le 21 octobre, l'Indice 2026 de l'État de droit du prestigieux World Justice Project (WJP) vient de rendre son verdict. Madagascar y occupe le 111e rang mondial sur un total de 143 pays et juridictions évalués à travers la planète. Avec un score global de 0,43, en léger recul de moins de 1 % sur une période d'un an, la Grande Île continue de faire face à d'importants défis structurels, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la lutte contre la corruption et du respect des libertés fondamentales. Dans le détail des classements régionaux et économiques, la position de Madagascar demeure mitigée.

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Le pays se positionne à la 18e place sur 34 pays d'Afrique subsaharienne pris en compte dans cette édition 2026. Parallèlement, à l'échelle des nations à faible revenu, la Grande île se hisse au 7e rang sur 15 pays comparés. Des chiffres qui témoignent d'une situation de stagnation chronique, où les réformes peinent à imprimer une dynamique positive durable.

Libertés publiques. Le rapport du WJP identifie sans surprise la corruption comme le principal point faible de Madagascar, un domaine dans lequel le pays chute lourdement au 133e rang mondial. Les indicateurs ne sont guère plus encourageants concernant l'application rigoureuse de la réglementation, qui relègue le territoire national à la 123e place. Sur le plan judiciaire, les justiciables malgaches continuent d'évoluer dans un système fragilisé. La justice pénale se classe au 115e rang mondial, tandis que la justice civile se positionne à la 111e place.

De surcroît, l'organisation internationale pointe une érosion des contre-pouvoirs institutionnels, soulignant un affaiblissement du contrôle exercé par l'appareil judiciaire sur les agissements et les décisions du gouvernement. L'analyse de l'État de droit ne se limite pas aux seuls tribunaux. Le WJP met en garde contre un recul net des libertés publiques à Madagascar, en citant la liberté d'opinion et d'expression, les libertés de réunion et d'association, ainsi que la participation civique.

Avancées notables. Toutefois, le tableau dressé par le rapport n'est pas uniformément négatif. Des avancées notables sont constatées en matière d'accès à la justice civile, dont le coût et la portée deviennent plus abordables pour une frange de la population. De plus, le secteur de l'ordre et de la sécurité s'impose comme le point fort incontesté du pays, permettant à Madagascar de décrocher une honorable 76e place mondiale dans cette catégorie spécifique.

Ces difficultés internes s'inscrivent dans un contexte géopolitique international particulièrement morose. Selon les conclusions du WJP, 62 % des pays et juridictions évalués à travers le monde enregistrent une détérioration de leur score global en 2026. Une régression généralisée de l'État de droit qui confirme que les pressions sur la démocratie et la gouvernance transcendent les frontières nationales.