Madagascar: CENI - Don d'équipements du Japon de 3,25 milliards d'ariary

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a reçu de nouveaux équipements d'une valeur de 3,25 milliards d'ariary, offerts par le Japon dans le cadre de sa coopération avec Madagascar.

Le président de la CENI, Thierry Rakotonarivo, a également apporté des précisions sur la participation de la CENI aux consultations nationales organisées au palais d'État d'Iavoloha.

Ce don de l'ambassade du Japon, réalisé dans le cadre du projet RPEDEM (Projet de renforcement des processus électoraux et démocratiques), en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), comprend des serveurs, des imprimantes, des onduleurs et des tablettes. Selon Thierry Rakotonarivo, les nouveaux serveurs disposent d'une capacité de stockage pouvant atteindre près d'un milliard de données, contre 15 millions pour les anciens équipements. Les imprimantes offrent également des performances plus de dix fois supérieures à celles du matériel utilisé auparavant.

593 entités

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Ces équipements seront utilisés pour la refonte de la liste électorale, la gestion de la liste alphanumérique actuelle et la préparation de la future liste biométrique. Des tablettes feront également l'objet de tests dans plusieurs localités afin de prévenir certaines fraudes, dont le double vote. Le matériel sera conservé au siège de la CENI. L'ambassade du Japon assurera également une formation à son utilisation ainsi qu'un suivi pendant un an. Concernant les consultations nationales, Thierry Rakotonarivo a rappelé que l'initiative revient au Président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM). La CENI apporte un appui technique et logistique à cette démarche, qui a réuni 593 entités issues de différents secteurs, dont les acteurs politiques, la société civile, les associations, les Ray aman-dreny et les forces de l'ordre.

Référendum en 2027

La première phase a été consacrée à la collecte des propositions, sans débat ni prise de décision. Une deuxième phase doit permettre d'engager les discussions sur les grandes orientations nationales et les décisions relatives au référendum prévu en 2027. Le président de la CENI a également tenu à rappeler les limites des attributions de son institution. Selon lui, la commission électorale n'a pas compétence pour élaborer les lois électorales, prendre des décisions politiques ou soumettre directement des projets de loi à l'Assemblée nationale. L'examen d'un nouveau code électoral devra intervenir après l'établissement de la nouvelle Constitution. Les modalités de la deuxième phase des consultations doivent être annoncées par le PRRM.