Madagascar: Insertion professionnelle - 200 jeunes formés aux métiers du numérique

Près de 200 jeunes Malgaches bénéficieront de formations aux métiers du numérique dans le cadre du projet « D-CLIC, formez-vous au numérique avec l'OIF ». Portée par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), cette initiative est mise en oeuvre avec Orange Solidarité Madagascar, en partenariat avec l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

La présentation officielle du programme s'est tenue avant-hier au FabLab solidaire Y'LO de l'Orange Digital Center, à Ankatso. Le programme cible les jeunes de 18 à 35 ans sans emploi ou en reconversion professionnelle. Les formations sont gratuites et accordent une attention particulière à la participation des femmes, avec un objectif de 40% de bénéficiaires féminines.

Les apprenants pourront se former dans quatre domaines : la conception de kits solaires photovoltaïques, la fabrication numérique et le prototypage 3D, l'électronique et l'Internet des objets, ainsi que la couture numérique. La formation technique durera quatre mois et sera dispensée dans plusieurs structures, dont le FabLab solidaire Y'LO à Antananarivo, Hay Tao à Fianarantsoa et e-Toly à Toliara.

Deux mois

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Après la formation technique, deux mois seront consacrés au développement des compétences professionnelles et entrepreneuriales. Avec l'appui de l'AUF et de ses Centres d'employabilité francophones, les jeunes seront accompagnés dans l'apprentissage du français professionnel, l'entrepreneuriat, le design thinking et le montage de projets. Le projet bénéficie également du soutien du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, notamment pour la validation des référentiels de formation, ainsi que du ministère de la Jeunesse et des Sports.

« Avec le projet D-CLIC de l'OIF, Orange Solidarité Madagascar, Orange Digital Center et l'AUF permettent à davantage de jeunes d'acquérir des compétences techniques et numériques et de développer leurs projets, ouvrant ainsi des perspectives concrètes vers l'emploi et l'entrepreneuriat », a souligné Benja Arson, président d'Orange Solidarité Madagascar.