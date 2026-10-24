Madagascar: Basket / Road to BAL - Un troisième revers pour le COSPN

Le parcours du COSPN dans l'étape ougandaise de la Road to Basketball Africa League (BAL) s'arrête sur une nouvelle déconvenue. Opposés aux Patriots BBC du Soudan du Sud hier, les champions malgaches ont enregistré une troisième défaite consécutive en s'inclinant sur le score de 79 à 89.

Pourtant, les hommes du COSPN avaient idéalement lancé la rencontre. Emmenés par Livio et ses coéquipiers, ils ont remporté le premier quart-temps (19-14) grâce à une défense agressive et une bonne réussite offensive. Mais les Sud-Soudanais ont rapidement réagi dans le deuxième acte. Plus réalistes dans les moments clés, les Patriots BBC ont inversé la tendance pour virer en tête à la pause sur le score de 41 à 36.

Au retour des vestiaires, les Malgaches ont éprouvé davantage de difficultés à contenir les assauts adverses. Les Patriots ont accentué leur avance au troisième quart-temps (66-51), prenant une option sérieuse sur la victoire. Malgré un sursaut d'orgueil dans les dix dernières minutes, remportées 28 à 23 par le COSPN, l'écart accumulé était trop important pour espérer un retour. Avec ce troisième revers de rang, les représentants malgaches voient leurs ambitions s'éloigner dans cette campagne africaine. Ils tenteront toutefois de terminer sur une note positive en affrontant l'Ushudunzi BBC des Comores, samedi, dans un match où l'honneur sera le principal enjeu.