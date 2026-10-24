Madagascar: Faneva Ima - Appelle à la transparence pour l'élection du président de la FMF

L'ancien capitaine des Barea, Faneva Ima, demande davantage d'explications sur les nouvelles dispositions adoptées par la FMF. Il plaide pour une publication rapide du statut et pour un processus électoral fondé sur la transparence.

L'adoption du nouveau statut et du nouveau code électoral de la Fédération malagasy de football (FMF) continue de susciter des réactions. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'ancien capitaine des Barea, Faneva Ima, appelle les dirigeants fédéraux à faire preuve de davantage de transparence en publiant officiellement le texte adopté lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue samedi à Carion, en marge de l'inauguration du Centre technique national (CTN). L'ancien international a d'abord salué les efforts consentis pour la modernisation du CTN de Carion, qu'il considère comme une avancée positive pour le football malgache.

Il estime néanmoins que les acteurs du ballon rond doivent être informés du contenu du nouveau statut, adopté le 17 octobre dernier. Selon lui, l'article 88 prévoit sa publication à travers les canaux officiels de la fédération. Au-delà de cette demande de publication, Faneva Ima s'interroge sur plusieurs dispositions liées à la future gouvernance de la FMF. Il souligne notamment l'élargissement du nombre de membres appelés à composer l'instance électorale. Alors que les 22 ligues régionales constituaient auparavant la base du collège électoral, la nouvelle configuration porterait le nombre de membres à 35, avec l'intégration de nouvelles ligues régionales, d'associations et de représentants de clubs.

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Pour l'ancien capitaine des Barea, plusieurs zones d'ombre méritent des éclaircissements. Il souhaite notamment connaître l'identité des nouvelles associations intégrées, les critères retenus pour leur admission ainsi que leur situation juridique. Il insiste également sur la nécessité de garantir l'indépendance des délégués appelés à prendre part aux prochaines élections fédérales. « Nous demandons simplement que le nouveau statut soit rendu public et expliqué conformément aux dispositions prévues », a-t-il fait savoir, plaidant pour un processus électoral transparent et ouvert à l'ensemble des acteurs du football national.

De son côté, le K2HB (Komity Hamerina ny Hasin'ny Baolina kitra) a également plaidé pour une profonde réforme du football malgache. Le collectif estime que les difficultés actuelles concernent autant la gouvernance que les résultats sportifs, les infrastructures et la formation des jeunes, appelant à une mobilisation générale pour redonner au football malgache ses lettres de noblesse.