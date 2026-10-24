Madagascar: Ambovoalanana - Le départ des commerçants repoussé d'une semaine

Les commerçants d'Ambovoalanana bénéficient d'un sursis de sept jours avant leur éviction, que la commune de Mahajanga maintient.

Ouf de soulagement pour les commerçants et coopératives régionales de taxi-brousse sur l'avenue d'Ambovoalanana, devant l'hôtel de ville jusqu'à Anakalakely. Les occupants disposent d'une semaine pour démonter et déplacer leurs marchandises et leurs entrepôts. Ce, à la suite de leur demande, après l'expiration du délai de 48 h. Le président de la délégation spéciale (PDS), Guy Dolsain Arvely, de la commune de Mahajanga, a décidé ainsi d'accorder un sursis de sept jours de plus pour quitter la zone. C'était la déclaration du PDS, entouré de son staff, lors d'un point de presse organisé à son bureau, hier matin, à l'hôtel de ville.

Irrévocable

« En tant qu'humain, nous avons décidé de fléchir et d'accorder un délai d'une semaine de plus pour les préparatifs de leur départ. Mais je confirme et maintiens, tout le monde va partir. L'avenue redorera son blason d'antan. Une proposition de solution est déjà envisagée et la politique de la Commune est bien claire. Notre décision est irrévocable et définitive.

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Si les taxis-brousse avaient accepté d'intégrer leur emplacement à Aranta depuis belle lurette, ce genre de problème serait évité. Les véhicules doivent rentrer à l'intérieur de la gare routière. Ils n'ont qu'à démonter et transporter leur guichet et point de vente des billets là-bas. Les gargotes ainsi que les autres commerçants seront déplacés au site du parc solaire à Fifio ou sur la plateforme d'Ambovoalanana. Les panneaux solaires vont être enlevés », a déclaré le PDS.

Concernant les rumeurs de tentatives de corruption qui circulent, Guy Dolsain Arvely a déclaré qu'ils n'accepteraient ni argent ni pots-de-vin. « Vous faites fausse route si vous pensez à nous corrompre. En tant que PDS, je n'accepterai jamais de pot-de-vin ni quoi que ce soit. Nous pouvons porter plainte contre ceux ou les membres du personnel de la municipalité tentés par la corruption. Une plainte contre ce corrupteur serait déposée dans ce cas. La discipline sera appliquée à Mahajanga et l'assainissement de la ville sera réalisé », a averti le premier magistrat de la ville.