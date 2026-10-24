Madagascar: Weekend - La préparation des concerts de noël débute

La préparation d'un concert de Noël ou arbre de Noël est devenue une tradition des églises, surtout celles chrétiennes catholiques, réformées ou FJKM à Mahajanga et aussi dans le pays.

Depuis le début du mois, les élèves de l'école du dimanche (sekoly alahady) des différentes paroisses de la FJKM à Mahajanga, et notamment celle du Ziona Vaovao à Mangarivotra, ont déjà commencé les préparatifs de la célébration de la fête de la Nativité.

« Les répétitions des chants de Noël et les saynètes illustrant la naissance de Jésus-Christ, arbre de Noël, sont au coeur des différentes séances de répétition tous les dimanches après-midi, à partir de 14 h jusqu'à 15 h 30. Ils sont des centaines de tout-petits du « sekoly alahady », à partir de 3 ans, à s'inscrire à la représentation. Les enfants aiment jouer le rôle des anges et des mages et surtout le personnage du Christ ainsi que des bergers. Nous distribuons des friandises à la fin du spectacle, prévu dans l'après-midi du 25 décembre prochain. Les répétitions débutent trois mois à l'avance car on ne dispose pas de beaucoup de temps. Et ce sont aussi des enfants qui sont lents à l'apprentissage », a expliqué une diacre et enseignante de la classe K5, à l'école du dimanche, Eulalie Lucette.

Le week-end, pour les chrétiens et notamment les fidèles de l'Église réformée, est surtout consacré à différentes activités chrétiennes. Dont les séances de répétition des chants prévus pour le culte de ce dimanche, notamment pour les chorales et STK (sampana tanora kristiana). Le samedi après-midi est le rendez-vous des réunions hebdomadaires dès 14 h 30, pour la Feo Mahafalin'i Ziona (FMZ), jusqu'à 17 h. Les clubs d'enfants, la chorale Solofo ainsi que le club d'anglais se réunissent aussi le samedi après-midi.

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Pour la famille du président de la branche Sampana tanora kristiana zokiny (STKZ), chaque week-end est consacré entièrement aux répétitions à l'église. « Comme la Sekoly alahady, la branche STKZ prépare aussi un concert de Noël, prévu au 2e dimanche du mois de décembre. Ma fille (alto ou 1re voix) et mon épouse, chef de choeur, sont toutes membres. Les sorties sont alors rares pour la famille. Nos week-ends sont consacrés à l'église le samedi comme le dimanche, toute la journée, surtout pour ce dernier trimestre de préparation du concert », a témoigné Zava, président de la STKZ.