Madagascar: Trafic d'or - Le Premier ministre se montre intransigeant

Le Premier ministre promet de démanteler les réseaux de trafic d'or après l'interpellation, à Ivato, d'une ressortissante chinoise qui tentait d'embarquer avec 2,85 kg d'or.

L'arrestation d'une ressortissante chinoise transportant 2,85 kg d'or intervient deux jours après la mise en garde du chef de l'État contre la corruption. Le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, demande que les investigations soient menées quelles que soient les personnes impliquées.

À Ivato, le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a demandé le démantèlement des réseaux de trafic d'or et d'autres ressources minières dans les aéroports, après l'arrestation, jeudi soir, d'une ressortissante chinoise soupçonnée d'avoir tenté d'embarquer avec 2,85 kg d'or dissimulés dans son corps. Le chef du gouvernement a affirmé qu'aucune indulgence ne serait accordée aux personnes impliquées.

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« Cela continuera ici si nous ne prenons pas de mesures. Comme l'a demandé le président, nous ne prenons pas cette affaire à la légère, peu importe qui se trouve derrière ces actes », a-t-il déclaré. Aux responsables chargés des contrôles et des enquêtes, il a demandé de poursuivre leurs investigations sans hésitation, en leur assurant la protection des autorités. « N'ayez pas peur. Vous serez protégés. Effectuez les contrôles et faites aussi les arrestations si certaines personnes doivent être interpellées », a-t-il ajouté.

Cette interpellation survient deux jours après le passage à Ivato du président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, qui avait appelé, mardi, à mettre fin à la corruption. Le Premier ministre a rappelé les liens entre l'exportation illégale de ressources minières et les pratiques de corruption, ainsi que les complicités que ces opérations peuvent mobiliser.

Des enquêtes toujours en cours

Mamitiana Rajaonarison a appris l'arrestation à son arrivée à Ivato, alors qu'il revenait d'Ambovombe, où il avait assisté à l'inauguration officielle d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Sur place, il a donné des instructions pour que les réseaux soient démantelés, quelles que soient les personnes concernées.

Le chef du gouvernement a également indiqué que les enquêtes sur les récentes affaires de trafic d'or se poursuivaient. En septembre dernier, cinq agents des douanes et un agent de sécurité de l'aéroport avaient été arrêtés, soupçonnés de complicité dans une opération d'exportation illicite d'or à Ivato.