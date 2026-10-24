Afrique: Tennis de table / Championnats d'Afrique - Le duo Fabio-Antoine à deux marches d'un second titre

Les championnats d'Afrique de tennis de table toucheront demain à leur fin. Les pongistes malgaches ont poursuivi hier la phase de groupes des épreuves individuelles.

À deux pas du titre. Le duo d'expatriés habitué au podium continental, Fabio Rakotoarimanana-Antoine Razafinarivo, a disputé la demi-finale du championnat d'Afrique de l'épreuve en double messieurs tard hier soir contre les Égyptiens Youssef Abdelaziz et Mohamed Albeiali à l'Arena Olympic Hall de Tanger, au Maroc. La paire championne d'Afrique en double en 2023, Fabio-Antoine, a validé son ticket pour les demi-finales en écartant au bout du suspense en quarts de finale les Tunisiens Youssef Aidli et Wassim Essid par 3 sets à 2 (11/2, 8/11, 11/9, 5/11, 11/8). En huitièmes de finale, la formation malgache, multiple championne de l'Afrique de l'Est, avait battu sans complexe les Rwandais Ibonga Ngabo et Didier Munezero, 3-0.

La formation féminine constituée par Hanitra Karen Raharimanana et Vony Ange Randriantsoa a été de son côté éliminée la nuit du jeudi en quarts de finale devant la paire algérienne (6/11, 8/11, 11/5, 6/11). Hanitra et Vony Ange avaient défait en huitièmes par 3-0 les Sud-Africaines Danisha Patel et Lailaa Edwards après leur victoire au premier tour contre les Botswanaises Boi Hamonkele et Stephney Batsholeng (3-0).

En difficulté

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Quatre des huit pongistes de la Grande Île ont réalisé une belle entame dans l'épreuve individuelle depuis jeudi. Trois des garçons ont assuré leur entrée. L'olympien de Paris en 2024, Fabio Rakotoarimanana, s'est imposé à sens unique 3-0 (11/2, 11/3, 11/4) contre le Soudanais Mohammed Adam lors du premier match de la phase de groupes. Antoine Razafinarivo a pour sa part défait le Tunisien Amine Amori 3-1 (11/4, 9/11, 13/11, 11/3). Et le jeune Timiary Rabemanantsoa a dominé le Camerounais Simon Ebode, 3-0 (11/6, 11/5, 11/8).

Du côté des filles, la pongiste locale a été l'unique à avoir réalisé un bon début : Ranto Océane Rakotondrazaka a disposé, à son premier match, de la Ghanéenne Cynthia Kwabi par 3-0 (11/6, 11/8, 11/4). Les quatre autres représentants du pays ont perdu lors de leur premier match de groupe en épreuve individuelle. Hanitra Raharimanana s'est inclinée devant une joueuse de la Sierra Leone, Vony Ange a perdu contre une Algérienne et Edena Prevot a cédé contre une Égyptienne. Les épreuves individuelles se poursuivront jusqu'à demain soir. Les finales des épreuves en double sont programmées ce soir.