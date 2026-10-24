Madagascar: Dr Felana Ranavo Rabetokotany - « Le cancer n'arrive pas qu'aux autres »

interview

Dr Felana Ranaivo Rabetokotany, médecin biologiste, est une survivante du cancer. Fondatrice d'E-nao Salama et présidente de l'association, elle partage son parcours dans la lutte contre cette maladie.

De quel cancer êtes-vous atteinte ?

J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2021.

Comment avez-vous découvert votre maladie ?

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On a découvert ce diagnostic fortuitement. J'ai été victime d'un vol à la tire dans la rue. Après cela, j'ai eu mal au bras. Je suis allée voir un médecin et, pendant l'auscultation, il a remarqué la présence d'une masse un peu au-dessus du sein. Il m'a ensuite référée chez une gynécologue qui m'a prescrit une mammographie et une échographie bilatérale. Les résultats de la mammographie étaient sans équivoque. Il fallait confirmer par une cytologie puis une biopsie.

Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir ce diagnostic ?

Non, pas vraiment. Je n'ai pas eu de difficultés particulières pour obtenir ce diagnostic. Mais au début, j'ai vraiment eu du mal à y croire. Je n'ai commencé à accepter ce diagnostic qu'après la chirurgie, où on a enlevé la tumeur pour une biopsie.

Où êtes-vous suivie actuellement pour votre traitement ?

Je suis suivie au service d'oncologie et soins palliatifs du Cenhosoa.

Est-il facile de trouver des structures adaptées pour se soigner à Madagascar ?

Oui, normalement, il y a un service d'oncologie dans chaque CHU de Madagascar. Il y a des spécialistes ainsi que d'autres structures qui peuvent prendre en charge les malades.

Est-ce que les patients peuvent obtenir facilement les soins (diagnostic, traitement) dont ils ont besoin ici ?

Dans la mesure du possible, oui, les patients peuvent obtenir un diagnostic et des traitements, surtout si le cas est découvert précocement. Mais je ne vais pas vous mentir : dans ces structures spécialisées, tout ne fonctionne pas comme il faut. Beaucoup de choses manquent. Les matériels n'ont pas reçu assez de maintenance pour bien fonctionner, que ce soit dans l'imagerie ou dans les laboratoires de biologie médicale. Il y a aussi, comme on le sait, un manque de personnel compétent, surtout en province.

À quoi ce problème est-il dû ?

Ceci est dû à une fuite des cerveaux causée par le manque de motivation. Les médecins partent à cause du manque de moyens pour bien travailler, des infrastructures hospitalières qui laissent à désirer. Même avec beaucoup de volonté, on se décourage très vite. Il y a aussi ce manque de soutien de la part de l'État, mais surtout le manque de soutien et d'encouragement de la part des personnes. On voit bien cette situation sur les réseaux sociaux où on s'en prend beaucoup aux médecins.

Comment est le coût des soins ?

Le coût des soins est élevé, surtout si je me pose en tant que patiente. Mais en tant que médecin, je trouve que les coûts sont adéquats, car je pense que rien ne devrait être gratuit. Il y a une grande part que l'État devrait prendre en charge, mais le citoyen aussi devrait prendre sa responsabilité.

Je me trouve un peu entre le marteau et l'enclume, car je comprends très bien que les soins peuvent vraiment être exorbitants. Il n'y a pas que les traitements, il y a aussi les bilans systématiques. C'est une des raisons pour lesquelles les patients atteints de cancer abandonnent leur traitement.

Selon vous, quelles sont les principales difficultés de la prise en charge du cancer dans le pays ?

La principale difficulté de la prise en charge est surtout le manque de moyens pour se faire soigner, la pauvreté. Les personnes sont attirées par ce qui est moins cher, par les charlatans qui font miroiter une guérison miraculeuse.

Il y a aussi beaucoup de désinformations qui circulent partout, surtout sur les réseaux sociaux ou même dans la société. Je vous donne un exemple: il y a des personnes qui pensent que la chimiothérapie tue et qu'il ne faut pas la faire.

Quels sont les soins auxquels vous n'avez pas pu accéder en raison de leur indisponibilité à Madagascar ?

Pour mon cas, mon cancer a été découvert tôt, donc j'ai pu bénéficier de tous les traitements sur place : la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et même l'hormonothérapie.

Mais il y a des examens biologiques qui sont utiles pour la prise en charge et qui n'existent pas encore à Madagascar. On doit envoyer les prélèvements à l'étranger. Il s'agit de l'immunohistochimie pour catégoriser le type de cancer.

J'ai quand même rencontré des difficultés dans mon parcours, comme, par exemple, les pannes répétées des appareils pour l'imagerie médicale. Et il y a aussi eu des médicaments ou autres consommables qu'il a fallu commander à l'étranger, comme les aiguilles de Huber pour les chambres implantables.

Pouvez-vous nous raconter une anecdote ou des anecdotes de l'impact des difficultés ou de l'inexistence de prise en charge du cancer durant votre traitement ?

Durant mon traitement, c'est surtout le manque de soins support que j'ai ressenti. Je me suis sentie très seule pendant mon traitement. Je ne savais pas trop à qui m'adresser quand j'avais des questions qui n'étaient pas d'ordre médical : le mode de vie, la nutrition, les moments où je me sentais un peu déprimée.

Les personnels médicaux ont très bien fait leur travail. Ils font vraiment de leur mieux pour humaniser le plus possible leurs soins. Mais il y a aussi les infrastructures hospitalières qui laissent à désirer: les bâtiments où on fait la chimiothérapie, les toilettes de ces hôpitaux, les chambres d'hôpital où il faut tout apporter...

Aujourd'hui, certains services donnent déjà des supports comme les réunions ou groupes de parole pour aider les patients.

Pourquoi avez-vous créé l'association Ho Salama, alors ?

L'association Ho Salama a été créée justement à partir de ce manque. Son objectif principal est d'offrir aux patientes et à leurs proches le soutien et les soins support dont ils ont besoin pendant le traitement.

C'est exactement pour combler ce manque que j'ai créé E-nao Salama après ma rémission, où je propose des programmes d'accompagnement personnalisés.

Personne ne devrait traverser le cancer seule.

Où en êtes-vous dans votre traitement actuellement ?

Je suis toujours sous traitement pour éviter les rechutes. C'est l'hormonothérapie.

Quelles améliorations devraient être prioritaires dans la prise en charge du cancer ?

Par où commencer, car il y a tellement à faire ? L'amélioration des infrastructures hospitalières, l'apport de matériel pour aider les services d'oncologie, la révision des coûts des traitements (médicaments, radiothérapie surtout) et des bilans systématiques pour les patients atteints de cancer.

La création de soins support pour les patients, car il n'y a pas que le traitement médicamenteux.

Et surtout le renforcement des capacités des professionnels de santé en oncologie par les formations, que ce soit initiales ou continues, afin d'améliorer la prise en charge globale des patients.

Quel message souhaitez-vous faire passer aux autorités pour améliorer le traitement du cancer ?Le cancer n'arrive pas qu'aux autres. C'est une maladie qui devient de plus en plus un fléau. Je pense qu'il ne faut pas minimiser cette situation.

Les autorités devraient revoir les priorités en ce qui concerne la santé, pas seulement le traitement du cancer. Je trouve que la santé n'est pas encore une priorité pour les autorités.

Comme je l'ai déjà dit, il faut voir déjà ce qui est en place et faire en sorte que les hôpitaux fonctionnent correctement, maintenir ce qui existe avant de vouloir créer du nouveau, réparer les appareils qui sont en panne, former le personnel qui est déjà là et surtout rendre les soins accessibles financièrement.

On ne demande pas la perfection, on demande que ce qui existe fonctionne. Chaque jour, des patients abandonnent leur traitement et c'est évitable.