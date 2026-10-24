Madagascar: Fiscalité - Un centre de contact au service des contribuables

La DGI mise sur un centre de contact pour faciliter les démarches fiscales et améliorer le paiement des impôts.

Comprendre ses obligations fiscales et savoir comment les respecter deviennent plus accessibles. À Madagascar, la Direction générale des impôts (DGI) a mis en service, le 23 octobre 2026, un centre de contact destiné à informer, orienter et accompagner les contribuables dans leurs démarches. Ce dispositif vise à faciliter l'accès aux informations fiscales et à encourager davantage de citoyens à s'acquitter de leurs impôts.

Près d'une quarantaine d'agents ont été mobilisés pour répondre aux appels des usagers. Leur mission consiste à expliquer la législation fiscale, éclaircir les procédures et guider les citoyens dans leurs démarches. Pour les contribuables qui rencontrent des difficultés à comprendre les formalités administratives, ce service représente un moyen supplémentaire d'obtenir des renseignements sans multiplier les déplacements.

L'initiative repose sur l'utilisation des nouvelles technologies pour rapprocher l'administration fiscale des citoyens.

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Civisme fiscal

En facilitant l'accès aux informations, le centre de contact entend rendre les procédures plus compréhensibles et renforcer la transparence des services publics. L'objectif est également de réduire les hésitations et les appréhensions qui peuvent empêcher certains contribuables de remplir leurs obligations.

Selon les données de la DGI, Madagascar compte 1,6 million de contribuables disposant d'un numéro d'identification fiscale. Pourtant, seuls 41,8 % d'entre eux honorent leurs obligations fiscales. Cet écart souligne l'importance de mieux informer les usagers sur les règles applicables et les démarches à effectuer.

Au-delà du simple renseignement, le dispositif cherche ainsi à développer le civisme fiscal. Une meilleure connaissance des obligations peut aider les citoyens à comprendre l'importance du paiement des impôts dans le financement des services publics et des actions de développement. L'enjeu consiste à faire de l'information un levier pour renforcer la participation des contribuables aux recettes de l'État.

La DGI entend également instaurer une relation de confiance avec les usagers. Cette démarche s'inscrit dans sa devise : « Une Administration fiscale juste et efficace au service de la refondation de Madagascar ». Dans le projet de loi de finances initiale pour 2027, les recettes fiscales intérieures sont prévues à 6 721,6 milliards d'ariary, contre 5 628,4 milliards en 2025 et 4 636,5 milliards en 2024.

Le succès du centre dépendra notamment de sa capacité à transformer les demandes d'information en démarches fiscales accomplies. Une administration plus accessible pourrait ainsi favoriser une meilleure mobilisation des recettes publiques.