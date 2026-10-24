Madagascar: Maevatanana - Deux hommes suspectés d'un incendie meurtrier

24 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Deux hommes sont arrêtés après l'incendie qui a tué cinq membres d'une famille à Maevatanàna. La colère des proches des victimes a failli tourner à la vindicte populaire.

Deux hommes ont été interpellés par la gendarmerie au cours de la semaine d'enquête menée sur l'incendie qui a coûté la vie à quatre enfants et à une femme enceinte à Berere, dans la commune de Maevatanàna II. Ils sont soupçonnés d'avoir volontairement mis le feu à la maison. Les deux suspects seront présentés à la justice.

La colère des proches des victimes a failli dégénérer en violences. Ils ont réclamé la mise à mort des deux hommes soupçonnés et se sont rendus en grand nombre à la brigade de gendarmerie de Maevatanàna, avant-hier. Ils se sont ensuite dirigés vers le chef de région. Les discussions engagées et les mesures de conciliation ont toutefois permis de ramener le calme.

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Le drame s'est produit au milieu de la nuit dans une zone rurale de Maevatanàna. Un incendie s'est déclaré dans une maison en chaume, coûtant la vie à cinq membres d'une même famille. Le père de famille, également brûlé, a néanmoins réussi à échapper à la mort avant de poursuivre ceux qu'il soupçonnait d'avoir provoqué l'incendie.

« Nous avons été informés du drame dans la nuit des faits et nous nous sommes rendus sur place. Nous avons procédé à l'arrestation des deux hommes désignés comme ayant incendié la maison. Il semblerait qu'une dispute et un différend aient opposé les victimes aux suspects avant que la maison ne soit incendiée. Les deux hommes ont nié les accusations portées contre eux, mais ils ont tout de même été retenus et seront conduits devant la justice », a indiqué la gendarmerie de Maevatanàna.

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