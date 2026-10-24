Madagascar: Concertation nationale - Le KMF/CNOE exige la transparence

24 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Juliano Randrianjakarilala

Le Comité national d'observation des élections et d'éducation civique (KMF/Cnoe) exprime ses craintes quant à l'issue de la concertation nationale. Le comité réclame des éclaircissements sur le déroulement du processus et ses différentes étapes, afin d'éviter que la population ne soit mise devant le fait accompli. Il s'interroge notamment sur les modalités des discussions relatives à la forme de l'État envisagée pour la Cinquième République.

« Jusqu'à présent, les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président. Comment pourra-t-on alors définir précisément ses pouvoirs ? », a déclaré hier le président du comité, Namearson Robert, lors d'un entretien téléphonique.

Les modalités de désignation des participants aux concertations prévues aux différents échelons, sous l'égide du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), suscitent également des interrogations au sein du KMF/Cnoe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le troisième point concerne les aspects techniques permettant de définir les sujets sur lesquels des solutions seront recherchées à chaque niveau. Quel sera le poids des consultations à la base face à la concertation nationale au niveau national? Quelle sera également la suite donnée à la consultation organisée par la présidence de la République sur les élections? Tout cela reste flou pour la population », a ajouté le président du KMF/Cnoe.

Malgré ces interrogations, le comité entend prendre part à la concertation nationale. Il pose toutefois comme condition préalable une clarification des différents points soulevés.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.