Madagascar: Concertation nationale - Le KMF/CNOE exige la transparence

Le Comité national d'observation des élections et d'éducation civique (KMF/Cnoe) exprime ses craintes quant à l'issue de la concertation nationale. Le comité réclame des éclaircissements sur le déroulement du processus et ses différentes étapes, afin d'éviter que la population ne soit mise devant le fait accompli. Il s'interroge notamment sur les modalités des discussions relatives à la forme de l'État envisagée pour la Cinquième République.

« Jusqu'à présent, les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président. Comment pourra-t-on alors définir précisément ses pouvoirs ? », a déclaré hier le président du comité, Namearson Robert, lors d'un entretien téléphonique.

Les modalités de désignation des participants aux concertations prévues aux différents échelons, sous l'égide du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), suscitent également des interrogations au sein du KMF/Cnoe.

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« Le troisième point concerne les aspects techniques permettant de définir les sujets sur lesquels des solutions seront recherchées à chaque niveau. Quel sera le poids des consultations à la base face à la concertation nationale au niveau national? Quelle sera également la suite donnée à la consultation organisée par la présidence de la République sur les élections? Tout cela reste flou pour la population », a ajouté le président du KMF/Cnoe.

Malgré ces interrogations, le comité entend prendre part à la concertation nationale. Il pose toutefois comme condition préalable une clarification des différents points soulevés.