Madagascar: Assainissement - Les zones inondables attendent des solutions durables

Une phase pilote mise sur la participation des habitants de cinquante-deux fokontany pour identifier les problèmes d'assainissement et trouver des solutions durables contre les inondations.

La saison des pluies servira de première épreuve à une nouvelle démarche de prévention des inondations. Lancée le 23 octobre au Motel Anosy, cette initiative mise sur les observations de terrain et la participation des habitants pour identifier les difficultés d'assainissement et définir des réponses adaptées aux quartiers exposés. Prévue jusqu'en 2028, cette phase pilote accompagne les travaux de drainage à Analakely-Antanimena, Mahamasina et dans la vallée de l'Est. Au-delà des infrastructures, l'approche porte sur la gestion des déchets, l'entretien des ouvrages et les pratiques quotidiennes qui influencent l'écoulement des eaux.

Les premières étapes consistent à réaliser des diagnostics avec les habitants. Il s'agit de repérer les problèmes rencontrés dans les quartiers et de recueillir les besoins des ménages avant de déterminer les actions à entreprendre. « Nous partons de diagnostics réalisés sur le terrain avec la population. La sensibilisation et les différentes actions seront également menées avec les habitants », explique Riana Andriambolomanana, expert urbaniste au sein du groupement GRET. Cette participation doit permettre de mieux cibler les interventions.

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L'accumulation des déchets dans les canaux peut entraver l'évacuation des eaux, tandis que le manque d'entretien fragilise le fonctionnement des ouvrages d'assainissement. La sensibilisation des riverains figure ainsi parmi les actions envisagées, parallèlement à la recherche de solutions adaptées aux particularités de chaque zone.

Jusqu'en 2028

L'objectif est de rapprocher les interventions techniques des réalités quotidiennes. Les difficultés ne sont pas nécessairement les mêmes d'un quartier à l'autre. Les constats recueillis auprès des habitants doivent donc servir de base aux décisions, plutôt que de privilégier des réponses uniformes. Lancée en 2026, cette phase pilote doit se poursuivre jusqu'en 2028. La saison des pluies en cours permettra d'observer les situations sur le terrain et de mieux cerner les problèmes auxquels les habitants sont confrontés. Ces observations alimenteront ensuite la définition des stratégies prévues en 2027, selon Riana Andriambolomanana.

La démarche concerne les représentants de cinquante-deux fokontany, avec la participation de la Commune urbaine d'Antananarivo et des acteurs techniques. Les échanges doivent notamment permettre de faire remonter les difficultés locales et d'associer les communautés au suivi des actions. Cette composante s'inscrit dans la deuxième phase du Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo.

Les résultats dépendront de la traduction des diagnostics en interventions concrètes. Car si les travaux de drainage sont essentiels, leur efficacité repose aussi sur l'entretien des installations et les pratiques adoptées au quotidien. Les prochaines saisons des pluies permettront d'apprécier la pertinence des solutions retenues dans les quartiers concernés.