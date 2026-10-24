Madagascar: Dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus

Plus de cinquante femmes ont bénéficié d'un dépistage gratuit du cancer du sein à l'Arboretum d'Ankorondrano, hier. Cette initiative est organisée par l'entreprise Softex dans le cadre de la célébration d'Octobre Rose 2026, un mois consacré à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus.

Pour cette édition, Softex a placé ses activités sous le thème « Femme capable, confiante ». Les participantes ont également pris part à des séances d'information consacrées aux méthodes de prévention et à la nécessité de détecter précocement les cancers.

Kits d'hygiène

Murielle Rakotomalala, directrice commerciale et des relations au sein de l'entreprise, explique que Softex entend prendre part à l'éducation sanitaire des jeunes filles et des femmes. L'entreprise a commencé à mener des actions de sensibilisation à l'hygiène menstruelle en 2025. Dans la continuité de ces initiatives, elle prévoit, cette semaine, de remettre des kits d'hygiène à des jeunes filles défavorisées fréquentant les établissements scolaires publics, du primaire au lycée.

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Ces actions visent à aider les jeunes filles à mieux comprendre leur corps et à les sensibiliser à la prévention des cancers. Depuis 2022, plus de 3 100 femmes à Madagascar ont bénéficié d'un dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus dans le cadre des initiatives menées par Softex, selon les chiffres disponibles.