Madagascar: Dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus

24 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Plus de cinquante femmes ont bénéficié d'un dépistage gratuit du cancer du sein à l'Arboretum d'Ankorondrano, hier. Cette initiative est organisée par l'entreprise Softex dans le cadre de la célébration d'Octobre Rose 2026, un mois consacré à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus.

Pour cette édition, Softex a placé ses activités sous le thème « Femme capable, confiante ». Les participantes ont également pris part à des séances d'information consacrées aux méthodes de prévention et à la nécessité de détecter précocement les cancers.

Kits d'hygiène

Murielle Rakotomalala, directrice commerciale et des relations au sein de l'entreprise, explique que Softex entend prendre part à l'éducation sanitaire des jeunes filles et des femmes. L'entreprise a commencé à mener des actions de sensibilisation à l'hygiène menstruelle en 2025. Dans la continuité de ces initiatives, elle prévoit, cette semaine, de remettre des kits d'hygiène à des jeunes filles défavorisées fréquentant les établissements scolaires publics, du primaire au lycée.

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Ces actions visent à aider les jeunes filles à mieux comprendre leur corps et à les sensibiliser à la prévention des cancers. Depuis 2022, plus de 3 100 femmes à Madagascar ont bénéficié d'un dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus dans le cadre des initiatives menées par Softex, selon les chiffres disponibles.

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