Madagascar: Rugby à XV / Coupe de Madagascar - Cosfa vise un doublé

Vainqueur du championnat de Madagascar en septembre, le Cosfa retrouvera l'Uscar en finale de la Coupe de Madagascar. L'Uscar entend prendre sa revanche ce dimanche.

Un remake qui promet des étincelles. Le Cosfa et l'Uscar se retrouveront ce dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka pour l'ultime bataille de la Coupe de Madagascar de rugby à XV. Un duel entre deux formations qui se connaissent parfaitement et dont la dernière confrontation en finale du championnat national, remportée de justesse par les militaires (26-25) en septembre, reste dans les mémoires. Cette fois, les enjeux sont tout aussi importants : le Cosfa veut confirmer sa suprématie, tandis que l'Uscar rêve de renverser la hiérarchie.

La défaite d'un seul point reste forcément dans les esprits. Si le Cosfa a célébré son sacre national, l'Uscar est restée frustrée à cause de la défaite d'un point. Une marge infime qui donne une saveur particulière à cette nouvelle confrontation. Plus qu'une simple finale, ce rendez-vous représente pour l'Uscar l'opportunité de corriger le résultat de septembre et de démontrer qu'elle peut rivaliser avec les militaires jusqu'au bout.

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Pour atteindre cet objectif, l'Uscar a dû batailler en demi-finale face au TFMA. Au terme d'une rencontre particulièrement serrée, elle s'est imposée sur le score de 45-44, arrachant ainsi son billet pour la finale. Un succès qui témoigne de sa combativité et de sa capacité à tenir sous pression. Des qualités qu'elle devra encore mobiliser pour espérer faire tomber le Cosfa.

Briser l'élan des militaires

Mais la tâche s'annonce ardue. En demi-finale, le Cosfa a affiché une impressionnante puissance offensive en écrasant le TFA d'Anatihazo sur le score de 91-29. Les hommes de Noé Mboazafy Rakotoarivelo, alias coach Razily, ont confirmé leur ambition de réaliser le doublé après leur sacre en championnat. Face à cette machine offensive, l'Uscar devra se montrer solide en défense, disciplinée et efficace dans ses phases d'attaque.

La clé sera de ne pas laisser les militaires imposer leur rythme. Contrairement à leur large victoire en demi-finale, les champions pourraient se retrouver face à une équipe déterminée à leur tenir tête jusqu'au coup de sifflet final. L'Uscar devra également tirer profit de chaque occasion et éviter les erreurs qui avaient pesé lourd lors de la précédente finale.

Pour les rugbymen de l'Uscar, l'enjeu est donc double : décrocher la Coupe de Madagascar et effacer le souvenir de cette défaite frustrante. Pour le Cosfa, il s'agira de confirmer sa suprématie et de compléter une saison déjà couronnée de succès. « Nous n'avons qu'un seul objectif, remporter la finale de dimanche pour un doublé historique. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes sûrs de notre force », confie coach Razily. « Ce sera une occasion pour nous d'écrire une nouvelle histoire. Nous sommes prêts à renverser le Cosfa », confie Anthony Razafindratsimba, capitaine de l'Uscar.