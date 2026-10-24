Madagascar: Prévention des accidents - Dix-huit véhicules mis en fourrière

Le Task Force Sécurité routière a mené une opération de contrôle au PK 16 sur la route nationale 2, à Ambohimalaza, le mercredi 21 octobre 2026, de 18 h à 22 h 30. Dix-huit véhicules ont été mis en fourrière, selon le bilan communiqué par le ministère des Transports et de la Météorologie. Ils ont été sanctionnés pour des infractions constatées lors du contrôle.

Vingt et un éléments mixtes ont été déployés lors de cette opération : cinq de la direction générale de la sécurité routière (DGSR), six de la Police nationale, quatre de la Gendarmerie nationale et six de l'Agence des transports terrestres (ATT).

Le but de l'opération est de lutter contre les accidents de circulation. Des mesures ont ainsi été prises contre les infractions génératrices d'accidents et les anomalies flagrantes. La mission visait aussi la sensibilisation des usagers sur la fixation des conteneurs, le non-usage des feux à LED et éblouissants, une vitesse adaptée et la conduite sans alcool ni drogue.

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Au total, cent trois véhicules et cent une motos ont été contrôlés ou sensibilisés, ainsi qu'environ neuf cent quinze personnes, piétons et voyageurs confondus. Un cas d'absence de twist lock a été relevé, et dix feux à LED, stroboscopiques ou fantaisistes ont été retirés.

La conduite en état d'ivresse domine le bilan. Dix-huit conducteurs ont été interpellés : huit par la Brigade des accidents de circulation (BAC), dont trois conducteurs de motos et cinq de véhicules, avec des mesures de garde à vue, et dix par l'ATT, cinq conducteurs de motos et cinq de véhicules, sans garde à vue. La BAC a en outre relevé six infractions pour défaut de « PC » et l'ATT cinq pour insécurité des passagers.