Madagascar: Basketball / Road to BAL - Le COSPN dit adieu à l'Élite 16

Les basketteurs du COSPN se sont inclinés face à Patriots BBC du Soudan du Sud sur le score de 89 à 79 (19-14, 17-27, 15-25, 28-23), après avoir sombré lors des deuxième et troisième quarts-temps. Une défaite synonyme de fin de parcours pour le club malgache, qui dit adieu à l'Élite 16 de la Road to BAL, qui se joue actuellement en Ouganda. Pour sauver l'honneur, le COSPN doit battre USHINDZI des Comores ce jour.

Pour son troisième match de la phase de groupes de la Road to BAL en Ouganda, le représentant malgache a payé cher ses passages à vide, notamment en deuxième et troisième périodes, malgré une entame prometteuse et une dernière tentative de retour.

La rencontre a pourtant débuté sur un rythme favorable aux Sud-Soudanais, qui ont rapidement pris les commandes. Après avoir mené 11-2 au bout de 4 minutes et 40 secondes, Patriots BBC semblait bien parti pour creuser l'écart. Mais le COSPN a progressivement retrouvé ses repères. Portés notamment par Marco Rakotovao, auteur de deux tirs à trois points importants, les Malgaches ont inversé la tendance pour terminer le premier quart-temps en tête, 19-14, après avoir été menés en début de rencontre.

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Le deuxième quart-temps a toutefois marqué un premier tournant. Le COSPN a d'abord conservé son avantage, menant 25-19, avant de subir la remontée de Patriots BBC. Plus agressifs et plus efficaces, les Sud-Soudanais ont recollé à 25 partout, puis repris le contrôle de la partie.

Leur intensité offensive a mis en difficulté la défense malgache, permettant à Patriots BBC de compter jusqu'à dix points d'avance, à 38-28. Les Sud-Soudanais ont rejoint les vestiaires avec une avance de cinq points, 41-36.

Un troisième quart-temps fatal

Au retour des vestiaires, le COSPN a tenté de rester au contact, notamment grâce à un tir primé d'Ikenna Kenechukwu Okeke, qui a ramené son équipe à 39-43. Mais cette réaction n'a pas suffi à freiner la montée en puissance de Patriots BBC. Les Sud-Soudanais ont accentué leur domination, porté leur avance à onze points et bouclé le troisième quart-temps avec un avantage confortable de 64-51.

Avec treize points de retard avant le dernier acte, les Malgaches devaient réaliser une remontée difficile. Malgré leur volonté de revenir dans la partie, ils ont continué à courir après le score. À 5 minutes et 21 secondes de la fin, Patriots BBC menait encore 75-64, avant de creuser l'écart à 80-64. Le COSPN a alors tenté un dernier sursaut, réduisant progressivement son retard grâce à plusieurs séquences offensives, mais l'écart accumulé durant les deux quarts-temps précédents s'est révélé trop important.

Patriots BBC a finalement conservé son avantage pour s'imposer 89-79, après un match remporté grâce à sa maîtrise des deuxième et troisième périodes. Avec cette troisième défaite, les représentants de la Grande Île sont éliminés de la course à la qualification pour l'Élite 16. « C'était une défaite amère», confie Anthony Rasolomanana, joueur du COSPN.