Madagascar: Éducation - Une formation pédagogique avant la prise de poste

Devenir enseignant du primaire ne se limite pas au recrutement. Dans le cadre du programme TALIM, 9 000 postes budgétaires sont prévus pour cette année 2026, avec une formation pédagogique intégrée au parcours des candidats.

Sur ce total, 1 933 enseignants certifiés ont déjà reçu leur contrat à Mahamasina, tandis que 7 067 recrutements attendent encore l'officialisation de la liste des admis à la formation de proximité, organisée par l'Institut national de formation pédagogique (INFP). La publication de cette liste constitue une étape importante pour la poursuite du processus.

Le parcours prévoit également l'obtention du Certificat de fin de formation pédagogique. Cette préparation permet aux futurs enseignants de se familiariser avec les exigences du métier, notamment la transmission des connaissances et l'accompagnement des élèves dans leurs apprentissages. Le programme s'étale sur 3 ans, avec 9 000 postes prévus en 2026, 9 000 autres en 2027 et 8 000 en 2028, soit 26 000 enseignants au total. La formation pédagogique fait ainsi partie du processus d'accès à ces postes.

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Pour cette année 2026, la prochaine étape attendue reste la publication officielle de la liste des admis à la formation de proximité. Toutefois, l'affiche ne mentionne ni la date de publication de cette liste ni le calendrier des étapes suivantes du recrutement.