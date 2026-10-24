Madagascar: Musique - Plusieurs artistes rendent hommage à Rak Roots

Les chansons de Rak Roots continuent de marquer la scène musicale, malgré la disparition prématurée du chanteur. Ce dimanche, à partir de 15 heures, la VIP Zone Barea Mahamasina accueillera un concert hommage réunissant plusieurs artistes, dont Skaiz, Ayam, Nate Tex et Tsanta, pour célébrer son héritage musical.

Plusieurs générations d'artistes se retrouveront sur scène pour rendre hommage à celui qui a marqué la variété malgache avec ses chansons romantiques. Ce rendez-vous musical réunira les admirateurs de Rak Roots autour de ses titres les plus connus, dans un moment consacré à la mémoire de l'artiste et à son répertoire.

De son vrai nom Loïc Rakotonirina, Rak Roots est décédé à l'âge de 30 ans, dans la nuit du 20 au 21 juillet 2022, à la suite d'une crise d'asthme survenue alors qu'il se rendait à Mahajanga. Sa disparition soudaine avait suscité une vive émotion, tant auprès de ses fans que dans le milieu musical.

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Au fil de sa carrière, le chanteur s'était notamment fait connaître grâce à des titres comme « Faka vady » et « Ilay silako ». Ses compositions, largement marquées par les sentiments amoureux, lui avaient permis de toucher un public nombreux, notamment féminin. Ses chansons continuent aujourd'hui de faire vivre son souvenir auprès de ses admirateurs.

Après son décès, une veillée funèbre en son honneur avait été organisée au Palais des Sports de Mahamasina, avant son inhumation à Antsirabe. Cet hommage avait témoigné de l'émotion suscitée par la disparition de cette figure de la musique contemporaine.

Avec la participation de plusieurs artistes de toutes les générations, le concert de ce dimanche entend prolonger cette mémoire collective à travers la musique. Une occasion pour le public de retrouver les chansons de Rak Roots et de saluer l'empreinte qu'il a laissée dans le paysage musical.