Madagascar: Récompense - Hantanirina Miandrisoa Irma remporte une voiture

24 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Participante au jeu QuizWin de Yas, Hantanirina Miandrisoa Irma a décroché le gros lot, une voiture. Pour cette commerçante indépendante et mère de six enfants, ce gain constitue une véritable opportunité d'améliorer son quotidien.

Lancée le 18 octobre, la première édition de QuizWin a récompensé 193 participants. Le principe du jeu consiste à répondre à six questions afin de cumuler des points. Les participants les mieux classés remportent les lots mis en jeu. Trois catégories de récompenses sont proposées : 500 000 ariary par jour, 2 millions d'ariary par semaine et une voiture en guise de grand prix.

Cette récompense arrive à point nommé pour Hantanirina Miandrisoa Irma. Exerçant une activité commerciale à son compte, elle pourra désormais utiliser son véhicule pour faciliter ses déplacements professionnels. Avant de remporter la voiture, elle avait consacré plus de 300 000 ariary de crédit à sa participation à QuizWin, illustrant ainsi son investissement dans le jeu.

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