Madagascar: Manandriana - Un enseignant échappe de peu à la mort

Un enseignant de 42 ans, enseignant à l'EPP, a été agressé et dépouillé par deux individus, avant-hier après-midi, alors qu'il circulait sur la route à Antsahavory Atsimo, dans le district de Manandriana, région Amoron'i Mania. Les assaillants l'ont violemment frappé, lui occasionnant notamment de graves blessures à la tête. Ils ont également emporté son sac contenant de nombreux documents.

Transportée au CSB II d'Ambohimahazo, la victime présentait sept blessures à la tête. Compte tenu de la gravité de son état, son transfert vers le centre hospitalier d'Ambositra a été jugé nécessaire pour poursuivre les soins. Un véhicule a été recherché en urgence, mais ce n'est qu'au petit matin qu'un moyen de transport a pu être trouvé. L'enseignant a ainsi été transféré à Ambositra hier.

Il a échappé au pire grâce à une prise en charge rapide. La direction régionale de l'Éducation nationale a apporté l'aide nécessaire pour couvrir les frais liés à son traitement.