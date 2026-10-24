Madagascar: Concert anniversaire - Yzit signe son grand retour

Après plusieurs années de discrétion, Yzit fera son retour sur scène au Palais des Sports de Mahamasina, aux côtés de Marion, à l'occasion du concert marquant les 20 ans de carrière de ce dernier. Un rendez-vous qui réunira les deux artistes autour de leurs titres emblématiques.

Le public retrouvera Yzit aux côtés de Marion le dimanche 1er novembre, à partir de 14 heures, au Palais des Sports de Mahamasina. Organisé par Sr Event, lauréat du trophée du meilleur organisateur événementiel aux Afro Mada Music Awards, ce spectacle marquera la clôture des festivités célébrant les 20 ans de carrière de Marion. Pour l'occasion, ce dernier a invité son frère d'armes à le rejoindre sur scène. Les deux artistes préparent une cinquantaine de chansons pour une représentation d'environ quatre heures, avec une place particulière accordée à leur répertoire commun. Yzit devrait interpréter cinq à six titres.

« Je ne chante plus autant qu'avant ici à Madagascar, car je suis souvent en tournée à l'extérieur. Mais Marion est un frère d'armes. C'est un événement important et je suis très heureux qu'il m'ait invité », confie Yzit. Sa participation donne une dimension particulière à cette célébration, alors que les fans attendent de retrouver l'artiste après plusieurs années d'absence.

Pour Marion, ces vingt années de carrière ont été jalonnées de joies, mais aussi d'épreuves qui ont contribué à forger son parcours. Il se souvient notamment de ses débuts sur scène à Analamahitsy, lorsqu'il partageait l'affiche avec des artistes déjà connus. À l'époque, certaines réactions du public l'avaient profondément marqué. « Qui est-il pour monter sur scène ? », se souvient-il en évoquant les interrogations de spectateurs qui ne le connaissaient pas encore.

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Ces réactions l'avaient même amené à penser qu'il ne chanterait peut-être plus. Mais cette expérience a marqué un tournant dans son parcours. Déterminé à faire ses preuves et à gagner sa place dans le milieu musical, il a poursuivi ses efforts pour arriver là où il est aujourd'hui. Vingt ans plus tard, son concert anniversaire témoigne du chemin parcouru et de sa persévérance.

Le spectacle sera structuré en quatre parties. La première reviendra sur les anciennes chansons de Marion. La deuxième prendra la forme d'une comédie musicale, ponctuée de plusieurs titres. La troisième sera consacrée aux chansons d'amour et aux morceaux évoquant le mariage, tandis que la dernière fera place aux titres plus récents. L'ensemble sera interprété en direct, avec des interventions de DJ pour assurer les transitions.