Madagascar: Ambohimangakely - Les gendarmes retrouvent une moto volée

24 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Une moto volée à Ambohimangakely a été retrouvée à Toamasina sept mois plus tard. Les investigations menées par la gendarmerie d'Ambohimalaza ont permis d'interpeller plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans le vol et la revente du deux-roues. Certains suspects ont été placés en détention provisoire, tandis que d'autres ont été entendus comme témoins.

Le 31 mars dernier, un scooter de marque Yamaha RSZ, de couleur bleu clair, a été dérobé à Ambohimangakely. Son propriétaire a immédiatement déposé une plainte auprès de la gendarmerie, déclenchant ainsi les recherches. Les investigations entreprises par les gendarmes ont finalement abouti plusieurs mois plus tard. Le 12 octobre dernier, le deux-roues a été localisé à Toamasina. Trois gendarmes se sont rendus sur place pour poursuivre les démarches judiciaires et identifier les personnes ayant été en possession de la moto.

« La moto volée a été retrouvée au domicile d'un couple à Mangarivotra, à Toamasina. Ils ont déclaré l'avoir achetée auprès de leur voisin immédiat. Ce dernier, qui a également été interpellé, a affirmé l'avoir achetée par l'intermédiaire d'un réseau social. Les recherches se sont poursuivies à Antananarivo, où une personne soupçonnée d'avoir expédié le deux-roues vers Toamasina a été arrêtée. Enfin les deux hommes qui auraient vendu la moto sur Facebook ont également été interpellés. Ils sont également désignés comme les auteurs directs du vol. L'un d'eux a été placé en détention provisoire, tandis que le second a été placé sous contrôle judiciaire », a indiqué la gendarmerie.

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