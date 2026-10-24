Madagascar: Itasy - Des voleurs sectionnent des câbles à haute tension

24 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miora Aristodème

Les infrastructures électriques de l'Itasy ont de nouveau été la cible de voleurs. Le dernier incident s'est produit dans la nuit de mercredi dernier à Antapibehivavy, dans la commune d'Ambohimitarona, district de Miarinarivo.

Des malfaiteurs ont sectionné et emporté des câbles électriques à haute tension correspondant à une « phase » sur les trois lignes. Ce vol a entraîné une baisse de tension ainsi que des coupures d'électricité dans toute la région, selon les informations communiquées par la Jirama.

D'après les explications recueillies, les manipulations effectuées par les voleurs ont provoqué des étincelles, à l'origine d'un feu de brousse sur les lieux. Une partie des câbles a été consumée par les flammes. Pour des raisons de sécurité, les techniciens ont dû interrompre l'alimentation électrique sur l'ensemble du réseau. Dix communes sont directement affectées par cette situation : Antaboaka, Soamahamanina, Mandiavato, Miarinarivo, Ambatomanjaka, Manazary, Analavory, Ampefy, Soavinandriana et Mananasy.

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Les équipes techniques de la Jirama sont déjà mobilisées sur le terrain pour remplacer les câbles volés et endommagés. Le retour à la normale de l'alimentation électrique est attendu à l'issue des travaux. Les vols de câbles électriques se multiplient dans l'Itasy. Parmi les incidents les plus récents figure celui survenu le 16 octobre dernier à Sapin Be, Ambatofotsy, où 400 mètres de câbles ont été dérobés. Face à la répétition de ces actes, la Jirama appelle la population à préserver les biens communs et à collaborer avec les Forces de l'ordre.

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