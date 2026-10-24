Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 octobre 2026

revue de presse

Kenya : 7 personnes portées disparues après l’effondrement d’un immeuble

Les secours kényans poursuivaient vendredi les recherches dans les décombres d’un immeuble d’une quinzaine d’étages effondré dans le quartier d’Eastleigh, à Nairobi. Sept personnes sont portées disparues et les sauveteurs ont pu entrer en contact avec certaines d’entre elles, selon le ministère de l’Intérieur.

Onze commerces situés au rez-de-chaussée et au sous-sol étaient occupés au moment du sinistre, a indiqué le ministre kényan de l’Intérieur, Kipchumba Murkomen, sur le réseau social X.

« Sept personnes ont été signalées disparues », a-t-il précisé, ajoutant que les équipes de secours avaient établi un contact avec certaines d’entre elles et poursuivaient leurs efforts pour les dégager. Le commandant de la police de Nairobi, Issa Mohamud, a également fait état de la voix d’une femme entendue sous les décombres, exprimant l’espoir de pouvoir la secourir. [Source Africanews]

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Alassane Ouattara en visite en Suisse et en France

Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, effectuera une visite en Suisse et en France à compter de ce vendredi 23 octobre 2026, rapporte une note de la présidence ivoirienne.

À Genève, le chef de l’État ivoirien fera une adresse à la huitième Conférence présidentielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le jeudi 29 octobre 2026, au siège de l’Institution.

Placée sous le thème : « Commerce, investissement et partenariat pour le développement : l’expérience ivoirienne », cette Conférence se tiendra en marge de l’examen global de l’aide pour le commerce. Elle s’inscrit dans le cadre des échanges de haut niveau organisés par l’OMC sur les enjeux du commerce international, de la coopération multilatérale et de la gouvernance mondiale. [Source Apanews]

RDC : La C64 se retrouve à Rome pour sortir du silence

En RDC, les cinq principales figures de la Coalition Article 64 (C64) sont attendues les 26 et 27 octobre 2026 à Rome, en Italie, pour une rencontre. Au-delà de l’examen de la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, ce rendez-vous devrait permettre à la plateforme de clarifier sa position après la création du Front pour la refondation de la nation (FRN), dirigé par Joseph Kabila.

Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabund, Delly Sesanga et Augustin Matata Ponyo vont enfin se retrouver autour d’une même table. Depuis la création de leur coalition en mai dernier, les cinq opposants n’avaient encore jamais tenu de réunion commune en présentiel. Le rendez-vous de Rome est programmé à un moment particulièrement délicat pour l’opposition congolaise, désormais confrontée à l’émergence d’un mouvement politico-militaire dirigé par l’ancien Président, Joseph Kabila. [Source Afrik.com]

Orchestra Baobab signe son grand retour avec "Made in Senegal", un nouvel album entre héritage et modernité

Figure incontournable de la musique sénégalaise, le groupe Orchestra Baobab dévoile ce vendredi 23 octobre 2026 son nouvel album « Made in Senegal » près de dix ans après son précédent disque.

La formation mythique de Dakar poursuit son aventure musicale en célébrant les sonorités qui ont fait sa renommée. Un retour que les artistes avaient évoqué sur Africa Radio, dans l'émission « Têtes d'affiches », le 11 octobre dernier.

Plus de cinquante ans après sa création, l'Orchestra Baobab continue de faire rayonner la musique sénégalaise à travers le monde. Fondé à Dakar en 1970, le groupe s'est imposé comme l'une des formations les plus emblématiques de la scène musicale ouest-africaine. Son identité repose sur un mélange singulier de rythmes afro-cubains, de sonorités mandingues, de traditions sénégalaises et de mélodies héritées de la musique latine. [Source Africa Radio]

La Chine et Djibouti appellent à rouvrir la navigation dans la mer Rouge face aux tensions régionales

La Chine et le Djibouti ont lancé un avertissement dans un communiqué commun, jeudi 22 octobre, pour tenter d’empêcher que les « flammes de la guerre » au Moyen-Orient ne gagnent la Corne de l’Afrique. Pour Pékin, cette possible extension du conflit touche des intérêts stratégiques, sur fond de compétition avec les États-Unis.

Des ports, un chemin de fer vers Addis-Abeba, une base militaire et des milliards de dollars dans la zone économique du canal de Suez : la Chine a beaucoup à protéger à Djibouti. Les deux pays réclament ensemble la liberté de navigation en mer Rouge.

Au large, son regard se porte sur le passage stratégique du détroit de Bab el-Mandeb. C’est une artère essentielle aux exportations chinoises car c’est par là que transitent les navires qui relient l’océan Indien au canal de Suez, puis à l’Europe. [Source RFI]

Le Congo devient le premier État africain à coter sa dette souveraine à Dubaï

La République du Congo devient le premier État africain à faire admettre ses obligations souveraines à la cote de Nasdaq Dubai. Deux emprunts, représentant au total 1,55 milliard de dollars, sont désormais négociables sur la place financière émiratie, après leur admission à Londres. Une opération destinée à diversifier la base des investisseurs internationaux, alors que Brazzaville poursuit la réorganisation de sa dette publique.

Le ministre congolais des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a participé, lundi 19 octobre 2026, à la cérémonie officielle de cotation organisée à Nasdaq Dubai, en présence de son dirigeant, Hamed Ali. L’admission des titres congolais sur le marché de Dubaï constitue une première pour un État africain. [Source LSI Africa]

Cinéma : Le Nigeria pleure la mort du vétéran de Nollywood Francis Duru à l'âge de 57 ans

L'acteur vétéran de Nollywood Francis Duru, connu pour son rôle dans le film Rattlesnake (1995), est décédé à l'âge de 57 ans, a annoncé sa famille.

Duru est mort à la suite d'une brève maladie, selon un communiqué publié sur sa page Instagram officielle vendredi. La famille n'a pas précisé la nature de la maladie.

« Nous, la famille de Francis Duru, avons le regret d'annoncer son décès suite à une brève maladie », indique le communiqué, qui remercie les fans et les personnes bienveillantes pour leurs prières et leur soutien. [Source TRT Afrika]

SIAO 2026 : Les organisateurs attendent plus de 6 000 exposants à Ouagadougou

Le comité d’organisation du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) prévoit plus de 6 000 exposants venus d’au moins 30 pays pour sa 18e édition. Le salon est prévu du 30 octobre au 8 novembre 2026. Ces objectifs ont été présentés lors d’un point de presse, vendredi 23 octobre 2026.

Les organisateurs visent également plus de 800 000 visiteurs et plus de 100 acheteurs professionnels. Le programme associe expositions-ventes, rencontres d’affaires, compétitions entre artisans et animations culturelles. [Source Beninwebtv]

Gabon : Oligui Nguema et Ndong Sima échangent sur la sécurité alimentaire et la réduction des importations

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience Raymond Ndong Sima, ancien Premier ministre et ancien chef du gouvernement de la Transition. Au centre des échanges figuraient la sécurité alimentaire, la valorisation du potentiel agricole national et l’implication des jeunes dans les activités agricoles et d’élevage.

Cette rencontre remet en lumière l’un des principaux défis économiques du Gabon : développer une production locale capable de réduire la dépendance aux importations alimentaires tout en créant des emplois durables. [Source GabonMediaTime]

Rwanda : Le chômage grimpe à 15,6 %

Le taux de chômage au Rwanda a atteint 15,6 % en août 2026, contre 13,4 % un an plus tôt, soit une hausse de 2,2 points de pourcentage. Ces chiffres ressortent de l’enquête sur la population active de l’Institut national de la statistique du Rwanda (NISR), publiée le mardi 20 octobre.

Les données révèlent d’importantes disparités selon le sexe. Le chômage touche davantage les femmes, avec un taux de 18,3 %, contre 13,3 % chez les hommes. Les jeunes de 16 à 30 ans sont également plus exposés, avec un taux de 18,8 %, contre 13,1 % chez les adultes. La situation est aussi plus difficile en milieu rural, où le chômage atteint 16 %, contre 14,8 % dans les zones urbaines. [Source Fineco]