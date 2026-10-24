Ile Maurice: Arnaud Meunier - Cette fois, il vivra le Trail en retrait

Président de la Rod-Trail Association, Arnaud Meunier vivra cette 17e édition du Trail de Rodrigues d'une manière inhabituelle.

Un AVC survenu ces derniers mois l'a contraint à lever le pied et à revoir son rythme. Une situation forcément particulière pour celui qui accompagne depuis de longues années le développement du trail dans l'île. Il sera bien à Rodrigues, mais cette fois loin de l'agitation du terrain.

Pour Arnaud Meunier, le Trail de Rodrigues fait partie de ces rendez-vous qui comptent. Pas seulement parce qu'il s'agit de l'un des grands événements sportifs de l'île, mais parce qu'il résume aussi des années d'engagement, de rencontres et de travail collectif.

Autour d'Arnaud Meunier, plusieurs figures du Trail de Rodrigues : Aurèle André, Jean-Claude Ah Kang dit Waro, Yan de Maroussem et le Réunionnais Éric Lacroix, tous engagés depuis de longues années dans le développement de l'épreuve.

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Depuis longtemps, il est l'un des visages du trail à Rodrigues. Président de la Rod-Trail Association, il connaît les sentiers, les coureurs, les bénévoles et les contraintes de l'organisation presque par coeur. Il a vu la discipline prendre de l'ampleur et le rendez-vous de novembre devenir, au fil des éditions, un moment attendu bien au-delà du cercle des seuls spécialistes.

Cette année, pourtant, il devra vivre l'événement autrement.

L'AVC dont il a été victime ces derniers mois a été, dit-il, un véritable «électrochoc». Il lui a fallu ralentir et surtout accepter quelque chose qui n'était pas forcément naturel pour lui : déléguer. «Il m'a obligé à lever le pied, à déléguer et à comprendre que la machine humaine a ses limites, malgré toute la passion du monde», confie-t-il.

Aux côtés de son fils, Arnaud Meunier traverse une période différente, faite de recul, de récupération et d'un attachement intact au Trail de Rodrigues.

Le corps a rappelé ses limites. Une réalité simple, mais parfois difficile à accepter lorsqu'on a l'habitude d'être dans l'action, de suivre les préparatifs, d'échanger avec les équipes et de participer au moindre détail de l'organisation.

Pour Arnaud Meunier, cette mise en retrait est donc aussi un apprentissage. Il ne sera pas au coeur du dispositif comme à son habitude et il laissera davantage de place aux équipes qui assurent la préparation de l'épreuve. «Les équipes font un travail formidable pour que cette 17e édition soit un succès», souligne-t-il.

Il y a là une forme de confiance qui prend encore davantage de sens aujourd'hui. Une association, comme un événement de cette dimension, ne peut dépendre d'un seul homme. Elle doit pouvoir continuer à avancer, avec les mêmes exigences et le même état d'esprit, lorsque les responsabilités se répartissent différemment.

Le Trail reste néanmoins très présent dans son quotidien. Il demeure une source de motivation pendant sa récupération et conserve surtout, à ses yeux, cette capacité à rassembler qui fait sa force depuis ses débuts.

C'est peut-être aussi ce qu'il observera le plus cette année : non pas uniquement les résultats ou les performances, mais la manière dont toute une équipe fait vivre l'événement.

Quelques-uns de ces volontaires qui donnent chaque année du temps, de l'énergie et beaucoup de passion au Trail de Rodrigues.

Car ce qu'Arnaud Meunier souhaite aujourd'hui, c'est avant tout que l'esprit de la course traverse les années.

Quand on lui demande ce qu'il aimerait voir perdurer, il revient à quelques valeurs simples : l'authenticité de Rodrigues, la convivialité, le partage et le respect de la nature.

Pas de chiffres ni de records dans sa réponse. Pour lui, l'essentiel est ailleurs.

Il veut que «l'ADN de la course survive aux années», porté par ceux qui continueront à la faire vivre.

Une phrase qui résume bien son attachement au Trail. Après avoir consacré tant d'énergie à son développement, Arnaud Meunier regarde aussi désormais ce qui doit rester lorsque les éditions passent et que les générations se renouvellent : une course profondément rodriguaise, fidèle à son identité, à ses valeurs et à l'esprit dans lequel elle a grandi.

Cette 17e édition, il la vivra donc différemment. Avec moins d'agitation autour de lui, certainement. Mais avec le même regard sur ce qui, depuis toutes ces années, donne au Trail de Rodrigues sa raison d'être: les femmes et les hommes qui le font vivre.