Ile Maurice: Yovanee Veerapen - «Une bonne alimentation est complémentaire avec le traitement médical contre un cancer»

interview

Quand le cancer met le corps à rude épreuve, l'alimentation devient une alliée précieuse. Pendant le traitement, bien se nourrir aide à préserver ses forces, à mieux supporter les effets secondaires et à accompagner l'organisme dans cette bataille. Chaque bouchée compte ! Explications de Yovanee Veerapen, diététicienne et consultante en nutrition et auteure d'un livre de cuisine à portée internationale, My Mauritian Kitchen.

Pendant un traitement contre un cancer, pourquoi l'alimentation est-elle particulièrement importante et quels sont les principaux besoins nutritionnels auxquels il faut veiller ?

Pendant un traitement contre un cancer, une bonne alimentation joue un rôle très important. C'est d'ailleurs très complémentaire avec le traitement médical, ce que beaucoup de personnes oublient. Parce que quand quelqu'un se fait traiter contre un cancer, il est question de tuer, d'éliminer des cellules endommagées, entre guillemets, et il y aura aussi d'autres cellules dans le corps qui vont subir des coups durs. C'est pour cela que c'est important d'avoir une bonne alimentation. Ce sera le ticket pour la personne malade pour avoir de la force, de l'énergie pour pouvoir affronter son traitement.

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Il ne faut pas oublier que pendant son traitement, la personne continue à avoir des activités et a besoin d'énergie. Si le strict minimum n'est pas là, ça peut compliquer le traitement. Alors, une alimentation surtout riche en protéines est fortement recommandée parce que les protéines sont importantes pour réparer et régénérer les cellules, et aussi pour la masse musculaire. C'est-à-dire pour empêcher que la personne en traitement subisse une perte drastique au niveau de sa masse musculaire. On ne peut pas empêcher cela, mais on peut minimiser les dommages à ce niveau. Une personne en traitement a ainsi besoin de protéines en particulier, mais aussi, de féculents, de bonnes graisses, de vitamines et de minéraux.

La chimiothérapie, la radiothérapie ou d'autres traitements peuvent entraîner des nausées, une perte d'appétit, des changements de goût ou des difficultés à manger : quels conseils nutritionnels simples peut-on donner pour mieux gérer ces effets secondaires ?

En effet, pendant le traitement contre le cancer, il y a beaucoup de personnes qui subissent une perte d'appétit ou encore qui ont des nausées. C'est là qu'un diététicien entre en jeu. Le patient doit être accompagné pour qu'il puisse être soutenu face à ce qu'il est en train de vivre. Si la personne ne peut pas manger, il existe des compléments alimentaires taillés sur mesure pour ces cas spécifiques et que le ou la diététicien(ne) va recommander pour que le ou la malade puisse avoir le strict minimum nécessaire en termes de nutriments pour le ou la protéger. C'est très important de souligner qu'il ne s'agit pas de n'importe quels types de suppléments. Il s'agit de besoins spécifiques, de suppléments, de compléments medically tailor-made.

Dans ces circonstances, il s'agit aussi d'être à l'écoute des patients. Par exemple, si une personne n'arrive pas à s'alimenter mais qu'il y a un produit spécifique qu'elle arrive à digérer et qui ne provoque pas de nausées chez elle, on va alors garder ce produit. Pour ces personnes, c'est très important d'être accompagnées. Le rôle d'un ou d'une diététicien(ne), c'est aussi d'assister la famille de la personne malade pour qu'elle puisse réajuster ou réadapter l'alimentation du ou de la patiente.

Quels sont les aliments à privilégier et quels sont ceux à éviter pendant un traitement contre un cancer ?

Les aliments à privilégier dans de telles circonstances sont des aliments riches en fibres et riches en protéines qui contiennent aussi de bonnes graisses. Les fibres sont importantes pour la santé de la flore intestinale. On a besoin d'un microbiote solide pour pouvoir gérer tout ce qui est inflammation et pour pouvoir renforcer le système de défense du corps.

Quand on parle d'une alimentation riche en fibres, il peut s'agir de légumineuses (lentilles, haricots, dholls...), de céréales complètes telles que l'oatmeal, ou encore, les fruits et les légumes. Bien sûr, les protéines sont aussi à privilégier comme le poisson, le poulet, les oeufs, le lait, ou encore les noix. Parmi les aliments à éviter, il s'agit notamment d'aliments ultra-transformés, des aliments qui sont très pauvres en nutriments, en fibres et en protéines.

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Tomates, brocolis, betteraves : ces alliés considérés comme anticancer !

Et si la prévention commençait dans notre assiette ? Colorés, savoureux et riches en nutriments, certains aliments pourraient bien être de précieux alliés pour la santé. Et certains fruits, légumes, légumineuses... sont souvent associés comme étant des aliments pouvant contribuer à une réduction du risque de certains cancers. «Effectivement, les brocolis, les tomates, la carotte, la betterave ou encore les choux-fleurs, ces éléments qui sont colorés et qui contiennent des pigments naturels sont connus comme des aliments anticancer. C'est par rapport à leurs effets antioxydants. Les pigments naturels agissent comme des antioxydants et ils protègent les cellules. D'où la raison pour laquelle on les considère comme anticancer», explique Yovanee Veerapen.