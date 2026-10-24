Ile Maurice: Affaire Verde Frontier - Dirish Noonaram face aux enquêteurs

Dirish Kumar Noonaram, directeur de Verde Frontier Solutions Ltd et d'ION News, a été entendu under warning par la FCC, hier, en présence de son avocat. Les enquêteurs cherchent à comprendre comment la Banque de Maurice a attribué à sa société, entre 2020 et 2024, des contrats de veille médiatique. L'enquête fait suite à une plainte déposée par l'institution le 3 mars 2025.

Cette audition s'ajoute à une autre procédure, plus lourde. Le 12 octobre 2025, la FCC avait procédé discrètement à son arrestation. Au coeur du dossier: le rachat par la Mauritius Investment Corporation (MIC) de 70 % des parts d'East Coast Hotel Investment Ltd, propriétaire de l'hôtel Ambre, qui appartenaient jusque-là au groupe Apavou Hotels. Les enquêteurs soupçonnent Verde Frontier Solutions, intervenue en qualité de conseiller financier, d'avoir servi d'écran pour du blanchiment d'argent et d'avoir contribué à une possible surfacturation de la transaction.

Dirish Noonaram avait comparu devant le tribunal de Port-Louis, où une accusation provisoire de blanchiment d'argent avait été retenue contre lui. Il lui est reproché d'avoir perçu, par l'intermédiaire de sa société, une commission de Rs 162 millions à la clôture de l'opération.

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Selon la FCC, deux rapports, l'un de la Banque de Maurice et l'autre de la Financial Intelligence Unit (FIU), établiraient l'implication directe de la société dans cette opération, évaluée à Rs 2,4 milliards. L'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, est, pour sa part, en liberté provisoire dans le même volet de l'enquête.