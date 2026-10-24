Ile Maurice: Trois suspects arrêtés, un butin et des dégâts estimés à Rs 700 000

Trois habitants de Tamarin ont été arrêtés jeudi 22 octobre dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage du restaurant La Cosa Nostra, situé sur la route principale de Tamarin. Les suspects, Davissen Munian, 29 ans, Ras Lidj Tafari Marianne, 20 ans, et Ras Gad Jahkim Morgan Jerome, 18 ans, auraient reconnu leur participation aux faits lors de leur interrogatoire.

Le cambriolage, découvert le 13 octobre, avait entraîné le vol d'un coffre-fort contenant environ Rs 300 000, ainsi que de plusieurs équipements et bouteilles d'alcool. La valeur totale des objets volés et des dégâts matériels est estimée à Rs 700 000.

C'est à la suite d'une opération spéciale menée jeudi 22 octobre que les trois suspects ont été interpellés. L'intervention a été effectuée par une équipe de la Criminal Investigation Division (CID) de Rivière-Noire, placée sous la responsabilité du Deputy Superintendent of Police (DSP) Toolsee, avec le concours de la Divisional Supporting Unit (DSU) et des policiers de Rivière-Noire. Les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de Davissen Munian, domicilié à l'avenue Dorade, à Tamarin, ainsi que de Ras Lidj Tafari Marianne et Ras Gad Jahkim Morgan Jerome, tous deux résidant à l'avenue Jacarandas, dans la même localité.

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Selon les informations policières, les trois jeunes hommes auraient reconnu leur implication dans ce cambriolage. Des perquisitions ont ensuite été effectuées à leurs domiciles respectifs, mais aucun objet compromettant n'a été découvert ni saisi. Les suspects ont été traduits devant la District Court de Rivière-Noire, où ils ont été maintenus en détention provisoire.

Cette affaire remonte au mardi 13 octobre. Vers 8 heures, le propriétaire du restaurant La Cosa Nostra, un ressortissant français de 65 ans, avait constaté le cambriolage en ouvrant son établissement. Selon sa déposition à la police, les malfaiteurs auraient emporté un coffre-fort fixé à un mur, contenant environ Rs 300 000 en différentes coupures, plusieurs bouteilles de vin et de whisky, un ordinateur portable ASUS, trois tablettes Android utilisées comme terminaux de paiement, ainsi qu'un tiroir-caisse métallique.

Outre les objets dérobés, plusieurs équipements avaient été endommagés, notamment un enregistreur de vidéosurveillance, une caméra, deux terminaux de paiement bancaire, un extracteur, un comptoir, un amplificateur de son et une tablette. Le préjudice total, comprenant les vols et les dégâts matériels, a été estimé à environ Rs 700 000.