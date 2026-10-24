Ile Maurice: Une jeune femme de 23 ans accuse son beau-père, parti en Angleterre

Une jeune femme de 23 ans a porté plainte pour viol contre son beau-père, âgé de 44 ans, au poste de police de Pointe-aux-Sables, jeudi 22 octobre.

Les faits allégués remonteraient à janvier 2026 et se seraient produits dans une maison située à Débarcadère, Pointe-aux-Sables. Selon la plaignante, elle aurait gardé le silence pendant plusieurs mois par crainte des menaces que lui aurait proférées le suspect. Ce dernier, un ressortissant britannique d'origine chagossienne, aurait quitté Maurice pour l'Angleterre il y a environ un mois.

Dans sa déposition consignée jeudi après-midi, la jeune femme explique que l'agression présumée se serait produite un jour de janvier 2026, vers 17 h 30, alors qu'elle se trouvait dans une chambre. Son beau-père aurait profité de l'absence momentanée de sa mère, qui prenait une douche dans une pièce voisine, pour lui imposer un rapport sexuel sans son consentement. Selon ses déclarations, l'homme lui aurait immobilisé les deux mains et couvert la bouche pour l'empêcher de crier.

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La plaignante affirme que son beau-père l'aurait ensuite menacée afin qu'elle ne révèle les faits à personne, pas même à sa mère. Craignant ces menaces, elle aurait préféré garder le silence. Elle a également confié aux enquêteurs qu'elle entretenait auparavant une relation de proximité avec le suspect, qu'elle avait l'habitude d'appeler «Papa». Le départ de ce dernier pour l'Angleterre, il y a environ un mois, sans en informer sa mère, aurait toutefois contribué à atténuer son anxiété.

Le lundi 19 octobre, la jeune femme a été admise à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis, après s'être sentie souffrante et avoir éprouvé un stress qu'elle associe au silence gardé sur les faits allégués. Après avoir été examinée par un médecin, elle aurait finalement trouvé le courage de raconter à sa mère ce qu'elle affirme avoir subi, avant de se rendre à la police pour déposer plainte.

La plaignante a demandé à être examinée par un médecin de la police et s'est déclarée disposée à collaborer à l'enquête. Les circonstances exactes de cette agression présumée restent à établir.