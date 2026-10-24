Ile Maurice: Partir loin, se soigner ailleurs ou s'amuser tout près

Ce week-end, la Piazza du Tribeca Mall vit à l'heure des vacances. Elle accueille la deuxième édition du Travel, Holiday & Leisure Expo, organisée par Business Magazine et l'express, avec CIM Finance comme partenaire premium.

Le salon s'est tenu hier de 11 heures à 20 heures, se poursuit aujourd'hui aux mêmes horaires et se déroulera aussi demain, de 11 heures à 15 heures. Sur l'ensemble des stands, les remises peuvent grimper jusqu'à 35 ou 40 %. Il reste donc deux jours pour venir faire le tour des offres et, pourquoi pas, repartir avec ses vacances de fin d'année en poche.

Plus d'une vingtaine d'exposants se partagent les allées, et il suffit de quelques pas pour comprendre que les deals affichés ne sont pas là pour faire joli. Sur un écran, le Japon s'affiche déjà avec ses cerisiers en fleurs et le mont Fuji en toile de fond, huit nuits à partir de Rs 175 000. Un peu plus loin, c'est un pèlerinage, une escapade en Europe, une nuit à l'hôtel, la voiture de ses rêves, louée pour quelques jours ou une journée d'aventure avec les enfants. On peut presque boucler ses vacances sans quitter le centre commercial.

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Premier arrêt et première surprise. Entre deux agences de voyage, un stand ne vend ni plage ni billet d'avion. Monk on the Go, société de conseil en santé et bien-être, propose de partir se faire soigner en Inde. Le principe est simple. L'agence récupère le dossier médical du patient, le transmet à ses partenaires sur place et cherche le médecin adapté. Elle gère ensuite le transport, le logement et même le suivi après l'intervention. Son représentant raconte que beaucoup de Mauriciens tentent l'aventure seuls et se retrouvent vite en difficulté une fois arrivés.

Les patients sont orientés vers Mumbai, Delhi, Chennai ou Hyderabad, l'Inde étant choisie pour ses technologies médicales. Tous les traitements sont possibles, esthétique comprise. L'agence tient toutefois à préciser son rôle : elle coordonne, mais le diagnostic et les décisions médicales restent entre les mains des médecins. La Turquie et la Malaisie devraient suivre.

Milan à Rs 29 500

Quelques pas plus loin, chez Saudia Airlines, on parle d'un tout autre voyage. Aisha accueille les visiteurs qui préparent l'Omra. Pour décembre et janvier, la compagnie propose un aller Maurice-Djeddah et un retour par Médine, entre Rs 30 000 et Rs 32 000. Ceux qui rêvent plutôt d'Europe peuvent s'envoler pour Milan à Rs 29 500, au lieu de Rs 38 000. Dubaï et l'Arabie saoudite figurent aussi parmi les destinations. Mais il faudra se décider vite, ces tarifs ne tiennent que jusqu'à dimanche. Le Ghana, lui, se découvre sans quitter la Piazza. Le consulat du Ghana a installé un stand où produits et offres donnent un aperçu de ce que le pays réserve aux visiteurs.

Pour ceux qui préfèrent rester sur l'île, les loisirs ne manquent pas. Le tourisme local avec au stand de Vallé Advenature Park, la conseillère commerciale Chloë Wong, déroule les quatre formules du parc. La plus accessible, le Go Package, passe de Rs 3 225 à Rs 1 975, soit près de 40 % de réduction. Elle comprend la giant swing, grande nouveauté du parc, la luge sur rails, le pont népalais et une tyrolienne de 500 mètres. Les plus téméraires opteront pour la formule Élite, avec une heure de quad en prime, à Rs 3 700 au lieu de Rs 5 150. Ceux qui n'ont pas encore de date en tête peuvent souffler : les billets achetés pendant l'expo restent valables jusqu'au 15 janvier, au tarif résident.

Chez Gravity Max, ce sont les enfants qu'on vise d'abord. Melissa présente Funtopia, pensé pour les 9 à 13 ans, et Bounce, ouvert à tous dès un an. L'enseigne accorde 10 % de remise pendant le salon et propose des anniversaires clés en main à Rs 1 100 ou Rs 1 350 par enfant, repas et dessert compris. Les entreprises ne sont pas oubliées, avec des formules pour les sorties de fin d'année dès dix personnes. Reste à se rendre sur place.

Chez Get Going, la location démarre à Rs 1 200 par jour et va jusqu'aux voitures BMW. Azifa Teeluck Appadu rappelle les conditions : au moins deux ans de permis, le permis original, une preuve d'adresse et la carte d'identité ou le passeport.

Entre deux stands, impossible de passer à côté de l'animation. Le DJ et l'équipe de Business Magazine donnent le rythme à la Piazza, entre musique et petits jeux qui retiennent les visiteurs un peu plus longtemps que prévu. Comme un air de vacances avant l'heure.