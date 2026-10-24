Ile Maurice: Son état de santé compromet son retour à Maurice

L'état de santé de Joëlle Coret, présidente de la Mauritius Society of Authors (MASA), suscite des inquiétudes. Hospitalisée à Londres à la suite d'un problème de santé, elle a dû subir une intervention chirurgicale.

Selon un communiqué de l'Union des Artistes (UOA), publié ce samedi 24 octobre, son état de santé ne lui permet pas, pour l'heure, de prendre l'avion pour rentrer à Maurice. Joëlle Coret se trouve dans la capitale britannique dans le cadre d'une convention, où elle représente à la fois l'UOA et la République de Maurice. Son hospitalisation a toutefois bouleversé son séjour et soulève désormais la question des conditions de son éventuel rapatriement.

L'UOA souligne qu'un voyage en avion, dans les circonstances actuelles, pourrait présenter des risques majeurs pour sa santé, voire mettre sa vie en danger. L'organisation insiste ainsi sur la nécessité de privilégier sa sécurité et son rétablissement, estimant qu'aucune pression ne devrait être exercée sur elle pour qu'elle entreprenne un déplacement susceptible de compromettre sa santé.

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Durant son hospitalisation, Joëlle Coret a bénéficié du soutien d'Edith WeUtonga Katiji, fondatrice et présidente de la Zimbabwe Musicians Union (ZIMU), également vice-présidente de la Fédération internationale des musiciens (FIM). Cette dernière est restée à ses côtés dès les premiers moments de son hospitalisation.

Le gouvernement mauricien a été informé de la situation. L'UOA indique que l'ambassade de Maurice à Londres a déjà pris contact avec Joëlle Coret et que les autorités suivent la situation de près. Tout en exprimant son soutien à la présidente de la MASA et à ses proches, l'organisation appelle les autorités et les organisations artistiques concernées à faire preuve de solidarité et de responsabilité.

Elle invite également le public à respecter la vie privée de Joëlle Coret et à s'en tenir aux informations médicales confirmées, dans l'attente d'une évolution favorable de son état de santé.