Ile Maurice: Une retraitée escroquée de plus de Rs 1,2 million après un appel WhatsApp

Une retraitée de 66 ans, habitant Albion, affirme avoir été victime d'une escroquerie bancaire portant sur plus de Rs 1,2 million.

Des individus se faisant passer pour des employés d'une banque l'auraient contactée sur WhatsApp afin d'obtenir ses informations personnelles et bancaires. Une plainte a été déposée au poste de police d'Albion le jeudi 22 octobre.

Les faits remontent au mercredi 7 octobre, vers 16 h 50. La sexagénaire se trouvait à son domicile lorsqu'elle a reçu un appel WhatsApp provenant d'un numéro inconnu. Le logo d'un établissement bancaire apparaissait sur l'écran. Son interlocuteur, qui prétendait travailler pour cette banque, l'a interrogée sur ses différents comptes avant de la mettre en communication avec un individu présenté comme son supérieur hiérarchique.

Ce dernier lui aurait demandé si elle avait récemment effectué des transactions sur Amazon. Devant sa réponse négative, il lui aurait expliqué que plusieurs opérations suspectes avaient été détectées sur ses comptes bancaires. Sous prétexte de procéder à des vérifications, il lui aurait alors réclamé des renseignements personnels, qu'elle aurait communiqués.

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Au cours de la conversation, la retraitée a commencé à soupçonner une escroquerie et a immédiatement raccroché. Elle a ensuite tenté, à plusieurs reprises, d'accéder à son application bancaire, sans succès.

Lorsqu'elle a finalement pu consulter ses comptes, elle a découvert que des transactions totalisant Rs 1 264 183,21 avaient été effectuées à partir de ses quatre comptes bancaires, en lien avec ses deux cartes de crédit.

La victime a remis ses documents bancaires aux enquêteurs. Une enquête policière est en cours.