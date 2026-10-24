Ile Maurice: 5 octobre 1995 - Jugnauth rend hommage à Jay Narain Roy, fondateur du Mauritius College

L'express du jeudi 5 octobre 1995 rapporte que le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, a rendu hommage au fondateur du Mauritius College, feu Jay Narain Roy.

Il a déclaré que c'était un vrai Mauricien. II imposait le respect et l'admiration et travaillait de toute son âme pour le mieux-être des défavorisés. «Il laisse après sa disparition son empreinte d'homme politique, de leader syndicaliste, d'homme de culture et de journaliste. Feu Jay Narain Roy est l'exemple d'un homme qui a contribué à l'éducation des jeunes avec le sens du patriotisme, du devoir et des traditions et valeurs ancestrales.»

C'est ce qu'a déclaré sir Anerood Jugnauth au Mauritius College, lors de la célébration des 40 ans d'existence de cette institution. A cette occasion, le Premier ministre a dévoilé un buste du défunt érigé dans l'enceinte du collège. Cet anniversaire coïncidait également avec celui de l'épouse du disparu, Roheenee Roy.

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«Nous devons nous inspirer de la vie de ce grand homme dans notre quête pour l'égalité, le respect et la compréhension. Ce collège a, au fil des années, symbolisé l'aspiration à la liberté, aux droits élémentaires et à la démocratisation de l'éducation. La qualité de l'enseignement dispensé a contribué au prestige de cette institution. Le gouvernement est conscient de l'importance de l'éducation au développement socio-économique du pays et au progrès individuel de tout un chacun. Il s'assure qu'une éducation de qualité est dispensée à tout le monde, d'où l'élimination de toute forme de disparité entre les institutions scolaires. Nous croyons en l'égalité des classes sociales. Les opportunités sont accessibles à tous», a conclu sir Anerood.

De son côté, le ministre de l'Education et des Sciences, Armoogum Parsuramen, a souligné que le Mauritius College est le reflet des aspects de notre vie et de nos aspirations. En fondant ce collège, Jay Narain avait une philosophie, celle de venir en aide aux nécessiteux. Cette philosophie, empreinte d'humanisme et de justice sociale, est aussi celle du gouvernement, a-t-il dit. Il a annoncé que le taux d'intérêt de la Banque de Développement sur les emprunts contractés par les institutions secondaires privées baisserait de 12 % à 10,5 %. Il sera également possible à ces institutions de contracter des emprunts de la Banque mondiale, devait-il ajouter.

Le directeur du Mauritius College, Rajiv Roy, a retracé la vie de son père, qui naquit à Beau-Champ le 8 septembre 1908. Après avoir poursuivi ses études en Inde, le fondateur du Mauritius College est devenu un militant de l'Indian National Congress. De retour à Maurice en 1937, il se joignit à l'Hindi Pracharini Sabha et structura l'enseignement de la langue hindi. La même année, il intégra le mouvement syndical et en 1947, devint secrétaire général de la Mauritius Amalgamated Labourers Association. Il fut élu au Parlement en 1948 comme candidat indépendant et c'est en 1955 qu'il fonda avec son épouse le Mauritius College.

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26 octobre 1984 : Le collège Bhujoharry reçoit la médaille de la Cité de Port-Louis

Le lord-maire de la capitale, Bashir Khodabux, a remis la médaille de la cité de Port-Louis au collège Bhujoharry, hier matin, à la salle du conseil municipal. «La remise de cette médaille au collège Bhujoharry est avant tout un témoignage de la gratitude de la ville et non une récompense», a souligné Bashir Khodabux. C'est ce que rapporte l'express du vendredi 26 octobre 1984.

Dans un vibrant discours, le premier magistrat de la cité de Port-Louis a salué la contribution du collège Bhujoharry dans le domaine de l'éducation secondaire. Il a, de plus, souhaité que l'éducation, pierre angulaire de toute émancipation, puisse renforcer et préserver l'unité mauricienne à un moment où certaines déclarations venant d'hommes publics risquent de mettre cette unité en péril.

Bashir Khodabux a invité tous ceux engagés auprès des jeunes à tout mettre en oeuvre pour «faire de chaque jeune Mauricien quelqu'un de complet afin qu'il discerne le bien et le mal et qu'il soit en mesure de dépasser les frontières de l'école, du collège et qu'à partir de l'éducation on puisse renforcer et préserver l'unité mauricienne».

Le lord-maire a, de plus, considéré que ce témoignage de reconnaissance envers le collège Bhujoharry vise toutes les institutions secondaires qui contribuent à l'épanouissement de ce pays et à la formation de jeunes Mauriciens. Il a retracé brièvement les traits de caractère du fondateur de cette institution, feu Arthur Bhujoharry, et de son fils, feu Alex Bhujoharry. Ce dernier a, de plus, servi la municipalité en tant que maire de la ville et conseiller municipal.

Manfred Bhujoharry, petit-fils du fondateur de cette institution, devait remercier le lord-maire et le conseil municipal pour l'insigne honneur à la plus vieille institution secondaire privée de la capitale.

Assistaient à cette cérémonie l'évêque de PortLouis, Mgr Jean Margéot, le directeur de la Private Secondary Schools Authority, Prem Burton, plusieurs directeurs d'écoles secondaires privées et des enseignants du collège Bhujoharry.

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1eᣴ octobre 1983 : Rajcoomar Gujadhur lauréat du concours agricole du Collège La Confiance

∎ Rajcoomar Gujadhur et son trophée.

C'était l'événement, hier, au collège La Confiance, à Beau-Bassin, à l'occasion de la remise des prix aux gagnants du concours agricole Grow your own food organisé par ce collège. C'est ce que souligne l'express du samedi 1eᣴ octobre 1983.

Il y eut 103 participants, tous des élèves du collège. Après une première sélection, 49 participants furent retenus pour le concours final. Un jury composé de membres de la Parents Teachers' Association et des professeurs d'agriculture du collège se chargea de visiter les deux plates-bandes de chaque participant sélectionné.

Le concours avait été organisé par l'association des parents d'élèves et des enseignants du collège. Il s'est échelonné sur une période de deux mois (début de mai à la fin de juin). Les participants au concours avaient à planter deux planches de légumes chez eux. Des semences et des fertilisants furent distribués gratuitement par les soins du collège.

∎ La remise des prix aux gagnants.

Tous les élèves avaient été invités à participer au concours. L'agriculture est une des matières enseignées au collège de La Confiance depuis sa création en 1970.

Les municipalités ont aussi accordé leur soutien à ce concours. En effet, chacune des municipalités a récompensé le meilleur participant habitant leur ville respective. Ainsi le prix de la municipalité de Curepipe est revenu à Stéphane Tolbize, celui de la municipalité de Quatre-Bomes à Shahid Noormahamed tandis que celui de la municipalité de Port-Louis est revenu à David Thiboudois. Christian Fournier et Rajcoomar Gujadhur ont respectivement été récompensés par la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill et celle de Vacoas.

C'est Rajcoomar Gujadhur qui a été le lauréat du concours puisqu'il est sorti en tête des 49 participants. Christian Fournier et Pichelin Berney sont sortis ex-aequo à la deuxième place.