Afrique: Ligue des champions d'Afrique - L'Espérance de Tunis joue sa qualification face à Al-Suwaihli

L'Espérance sportive de Tunis reçoit ce samedi le club libyen d'Al-Suwaihli, à partir de 17 heures au stade Hammadi-Agrebi de Radès, dans le cadre du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de football. Battus à l'aller (0-1), les Sang et Or devront s'imposer avec deux buts d'écart pour assurer directement leur qualification à la phase de groupes.

Lors du match aller, disputé dimanche dernier à Misrata, en Libye, les Tunisiens s'étaient inclinés sur un penalty transformé par Ayoub Ayed à la 63e minute. Cette défaite place désormais les hommes de l'Espérance devant l'obligation de réagir à domicile pour poursuivre leur parcours continental.

Outre l'enjeu sportif, cette confrontation représente une occasion pour le club tunisois de renforcer son statut sur la scène africaine. Quadruple vainqueur de la compétition, en 1994, 2011, 2018 et 2019, l'Espérance a atteint la phase de groupes à 23 reprises, un record qu'elle partage avec le club égyptien d'Al-Ahly. Une nouvelle qualification lui permettrait de devenir seule détentrice de ce record, avec 24 participations.

Le club de Bab Souika devra toutefois composer sans son attaquant Youssef Belaïli, suspendu pour cette rencontre.

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Dans nos archives L'USM en bleu de chauffe : La conquête...La formation espérantiste devrait notamment s'appuyer sur Béchir Ben Saïd, Mohamed Dräger, Hamza Jelassi, Ibrahim Konaté, Hamza Rafia et Hazem Mastouri, tandis que Maël Fernandez et Imed Farraj sont en concurrence pour une place dans le onze de départ, selon la composition envisagée.

Face à une équipe libyenne déterminée à préserver son avantage, l'Espérance devra trouver les solutions offensives nécessaires tout en évitant d'encaisser un but qui compliquerait davantage sa mission. L'issue de cette confrontation déterminera le nom du club qualifié pour la phase de groupes de la compétition continentale.