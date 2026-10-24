Tunisie: Foire internationale du livre de Belgrade - Amina Srarfi inaugure le pavillon tunisien

24 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, a participé, vendredi soir, à l'ouverture de la 69e édition de la Foire internationale du livre de Belgrade.

Elle était accompagnée de l'ambassadrice de Tunisie à Belgrade, Imen Ajili, en présence de son homologue serbe, Nikola Selaković, a précisé un communiqué du ministère des Affaires culturelles.

La cérémonie d'ouverture a débuté par une pièce de théâtre, jouée par des enfants et des élèves, sur l'importance du livre et le bon usage des téléphones portables.

Le directeur de la Foire internationale du livre de Tunis, Khaled Kchir, a ensuite prononcé une allocution sur la littérature tunisienne rédigée par Mabrouk Mannai suivie d'une présentation de la littérature serbe par Dragan Jovanović Danilov.

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Lire aussi El Mourouj 3 : frayeur dans le métro après un départ de feu sur une rameLes deux ministres ont ensuite inauguré le pavillon tunisien. A cette occasion, Amina Srarfi a présenté à son homologue serbe les différentes composantes de cet espace orné de photographies des dix sites tunisiens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Nikola Selaković a également découvert les ouvrages tunisiens traduits en serbe ainsi que des copies de manuscrits rares exposés au pavillon.

Amina Srarfi a remercié, dans son allocution, le ministère serbe de la Culture d'avoir convié la Tunisie comme invitée d'honneur, rappelant que les deux pays célèbrent cette année soixante-dix ans de relations diplomatiques, une coïncidence qu'elle n'a pas manqué de souligner.

Cette distinction, a-t-elle affirmé, couronne la politique tunisienne de promotion du livre, un domaine cher au président de la République, Kais Saïed.

Son ministère, a-t-elle ajouté, oeuvre sans relâche au rayonnement du livre tunisien hors des frontières, citant les grandes figures de la littérature, du roman et de la poésie nationale, appelant le public présent à découvrir la Tunisie à travers ses livres, romans et poèmes.

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