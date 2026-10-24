Tunisie: Un prix de référence de 5,200 dinars le kilo pour les dattes

La récolte tunisienne de dattes devrait atteindre 354.000 tonnes durant la saison 2026-2027, contre 404.000 tonnes la saison précédente, soit une baisse de 12,4 %, selon des données présentées jeudi par des représentants du ministère de l'Agriculture devant une commission parlementaire.

La production est estimée à 303.000 tonnes de Deglet Nour et 54.200 tonnes d'autres variétés.

Les préparatifs de la campagne comprennent la poursuite des opérations de pollinisation, qui ont concerné quelque 53,5 millions de régimes, ainsi que des mesures de lutte contre les ravageurs et de protection contre les pluies, avec la mise à disposition de 3,4 millions d'unités de filets.

Sur le plan commercial, le ministère prévoit l'installation de points de vente directe dans plusieurs régions à partir de novembre, ainsi que le renforcement de la promotion des dattes tunisiennes sur les marchés étrangers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les députés ont alerté sur les difficultés d'irrigation dans les oasis du Sud, liées notamment à la vétusté des canalisations et à l'assèchement de certains puits. Ils ont également appelé à lutter contre la spéculation et à diversifier les marchés d'exportation.

Le ministère a fixé le prix de référence des dattes pour la saison 2026-2027 à 5,200 dinars le kilogramme, selon des conditions déterminées en fonction de l'offre et de la demande.