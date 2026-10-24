Tunisie: TAV Tunisie s'associe à Carthage Event Shows Tunisia pour promouvoir l'attractivité touristique du pays

Du 23 octobre au 2 novembre 2026, Carthage Event Shows Tunisia revient pour une deuxième édition qui célèbre le patrimoine, les paysages et la diversité de l'offre touristique tunisienne. Partenaire de cet événement, TAV Tunisie s'associe à cette initiative qui contribue à renforcer l'attractivité de la destination Tunisie et à promouvoir ses richesses auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Organisée par le groupe Nadas en collaboration avec l'Association tunisienne d'aéronautique (ATA), cette manifestation itinérante entend faire découvrir la Tunisie sous un nouveau regard, en reliant son patrimoine historique aux paysages emblématiques du Sahara. Placée sous le slogan « L'épopée de Carthage : des rives du Nord aux portes du Sahara », cette édition traversera plusieurs destinations, notamment Hammamet, Zaghouan, Carthage, Tozeur, Nefta, Ong Jmal, Djerba et Médenine.

Au programme, des spectacles de montgolfières, des vols en paramoteurs, des démonstrations d'ULM, des concerts et des activités de découverte. Les spectacles nocturnes « Night Glow » comptent parmi les temps forts de cette édition, en offrant une mise en lumière spectaculaire des montgolfières au coeur des paysages du Sud tunisien. La programmation musicale accueillera notamment le chanteur libanais Ragheb Alama, le 24 octobre au Théâtre romain de Carthage, ainsi que les DJ internationaux Mahmut Orhan et Francis Mercier, les 29 et 30 octobre à Ong Jmal.

L'événement mettra également à l'honneur le patrimoine cinématographique tunisien, avec une attention particulière portée aux paysages du Sud ayant servi de décors au premier volet de la saga Star Wars, dont le tournage célèbre ses 50 ans en 2026. Un forum professionnel organisé à Hammamet le 23 octobre est venu compléter le programme, autour de l'innovation, de la formation et des perspectives d'emploi dans les secteurs du tourisme et de l'aéronautique, sous le patronage de Mr le ministre du tourisme sofiane Tekaya.

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Pour TAV Tunisie, partenaire de cette manifestation, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la destination Tunisie et de promotion de la diversité de son offre touristique. En contribuant à la visibilité d'un événement qui met en avant les régions du Sud, leur patrimoine et leur potentiel d'attractivité, TAV Tunisie accompagne une démarche qui vise à faire découvrir de nouvelles expériences aux voyageurs et à renforcer le rayonnement du pays. Cet engagement rejoint la vocation de l'entreprise, qui exploite les aéroports internationaux d'Enfidha-Hammamet et de Monastir et contribue à la connectivité aérienne de la destination, facilitant l'accès des visiteurs aux différentes régions du pays.

À travers cette association, TAV Tunisie souligne ainsi l'importance des synergies entre les acteurs du transport aérien et ceux du tourisme pour soutenir l'attractivité de toutes les zones de la Tunisie, encourager la découverte de ses territoires et accompagner la diversification de son offre, au-delà du tourisme balnéaire traditionnel.

Entre expériences aériennes, patrimoine culturel et paysages désertiques, Carthage Event Shows Tunisia ambitionne de faire de la Tunisie une vitrine du tourisme expérientiel et de contribuer à faire rayonner la Tunisie comme une destination riche en découvertes.